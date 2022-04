Controradio News ore 7.25 - 15 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:10 Share Share Link Embed

Controradio news – Un presidio davanti al Rettorato dell’Università degli Studi di Siena è organizzato dalla Cgil per oggi dalle 10 alle 12 in risposta alle scritte fasciste e omofobe e contro lo stesso sindacato comparse ieri mattina nell’ufficio di una dipendente dell’ateneo. “L’università degli Studi di Siena è democratica ed antifascista, non accettiamo minacce né intimidazioni: fuori i fascisti dall’Ateneo senese e dalla nostra città!”, spiega la Cgil Siena in una nota. Ferma condanna da parte del presidente della regione Giani e del consiglio regionale Mazzeo.

Controradio news – Condannati in rito abbreviato a 3 anni e 1 mese di reclusione i due giovani, 23enni all’epoca dei fatti, accusati di omicidio preterintenzionale per aver colpito nel luglio del 2017, con pugni alla testa, un tassista, Gino Ghirelli di 69 anni, provocandogli lesioni per le quali l’uomo morì dopo essere rimasto in coma due anni.

Controradio news – Migliaia di euro di danni, telecamere di sicurezza e schermi rubati, portone scassinato: è questo il bilancio del furto avvenuto mercoledì notte nella sede della Cna Toscana, a Firenze, in via Alamanni accanto alla stazione di Santa Maria Novella. Dell’accaduto dà notizia la stessa Cna.

Controradio news – Sono oltre 800 le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid prenotate sul portale regionale della Toscana a partire dalle 16 di ieri quando sono state aperte nuove finestre di prenotazione. Secondo quanto fa sapere il settore sanità digitale e innovazione della Regione Toscana sono 393 le prenotazioni fatte da over 60 con fragilità e 424 quelle degli over 80.