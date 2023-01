Università di Siena, rifugiata siriana vince borsa di studio promossa dall’UNHCR

Firenze, Rim, fuggita dalla Siria, è approdata a Siena per proseguire i suoi studi grazie a Unicore, programma promosso dall’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati (UNHCR).

È scappata dalla Siria, si è rifugiata in Nigeria e adesso ha raggiunto Siena, dove potrà iniziare a studiare grazie al programma promosso dall’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati (UNHCR): è la storia di Rim, la giovane studentessa vincitrice del progetto Unicore (University Corridors for Refugees), che nasce per dare la possibilità a studenti rifugiati di proseguire il loro percorso accademico in atenei di altri Paesi. L’incontro con il rettore dell’Università di Siena Rim, che il 18 gennaio ha incontrato il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, è nata in Siria e ha svolto gli studi universitari alla Tishreen University di Latakia; successivamente ha anche tenuto attività di docenza di francese nelle scuole di Hama, sempre nel suo Paese.

Tuttavia, allo scoppio della guerra civile, ha deciso di fuggire in Nigeria, dove insieme al marito ha ricevuto lo status di rifugiata. “Sono felice per il positivo risultato del progetto e per l’attribuzione di questa borsa alla studentessa”, ha affermato Di Pietra. “Adesso auguro a Rim il proficuo proseguimento degli studi presso l’Università di Siena”, ha aggiunto. Hanno partecipato all’incontro anche il professor Federico Lenzerini, delegato del rettore per studentesse e studenti e ricercatrici e ricercatori provenienti da aree di crisi, il direttore generale Emanuele Fidora e la professoressa Vanna Micheli della Caritas Siena. La collaborazione dell’ateneo toscano con l’UNHCR L’Università di Siena nel giugno del 2020 ha aderito al ‘Manifesto dell’università inclusiva’ e al progetto Unicore, e per il corrente anno accademico ha bandito il progetto ‘Unicore 4.0’ cui hanno partecipato rifugiate e rifugiati residenti in Camerun, Niger e Nigeria.

Una specifica commissione presieduta dal professor Lenzerini ha individuato Rim, che ha così adesso la possibilità di accedere al corso di laurea magistrale in ‘Language and Mind’. La studentessa beneficerà di una borsa di studio messa a disposizione dell’ateneo e di un posto alloggio per il periodo di formazione. Rim ha ringraziato il rettore e i presenti all’incontro, esprimendo riconoscenza per l’opportunità offerta di poter proseguire il suo percorso di formazione a Siena.

“La partecipazione al progetto Unicore conferma l’impegno dell’Università di Siena a favore di studentesse e studenti rifugiati e consolida la nostra collaborazione con l’UNHCR e con le varie associazioni umanitarie coinvolte”, ha detto Lenzerini. “La selezione non è stata semplice, perché tutte le candidate e i candidati avrebbero meritato, se non altro dal punto di vista umano, di essere selezionati. Siamo comunque riusciti a garantire una borsa, e ci auguriamo che la giornata di oggi rappresenti il punto di partenza di un impegno che speriamo di essere in grado di rafforzare in futuro”, ha concluso.