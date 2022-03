Nardella: Firenze ospiterà rifugiati senza limiti

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine del Summit delle Regioni e delle città a Marsiglia, in cui è presente anche come presidente di Eurocities

“Abbiamo attualmente 2.300 ucraini nel nostro territorio metropolitano e siamo in grado di ospitare tutte le persone che servono. Non abbiamo stime perché purtroppo lo sviluppo della guerra è imprevedibile ma siamo pronti a ospitare il numero che è necessario ospitare senza limiti, perché riteniamo che in questi casi non sia logico o realistico porre dei limiti con uno sviluppo che è del tutto imprevedibile”. ha dichiarato Nardella

“Abbiamo attivato una collaborazione con la Croce Rossa di Firenze, che attraverso la Croce Rossa internazionale è in collegamento con la Croce Rossa di Kiev – ha spiegato poi Nardella rispetto all’accoglienza dei rifugiati ucraini -. Abbiamo attivato anche un conto corrente per raccogliere risorse dirette e il rapporto di collaborazione che da tempo abbiamo con Kiev ci agevola anche perché gli aiuti arrivino a destinazione. Questo è un aspetto importante gli aiuti devono arrivare presto e devono arrivare a destinazione”.

“Ho sentito il sindaco di Kiev Vitalik Klitschko ieri mattina, è ovviamente nascosto, anche perché è uno degli obiettivi principali delle squadre regolari russe – ha detto il sindaco di Firenze – e mi ha detto che hanno bisogno di aiuti immediati, aiuti economici e di beni necessari per la popolazione di Kiev”.

Nardella ha anche spiegato di aver parlato con la commissaria Ue Elisa Ferreira della possibilità di utilizzare i fondi di coesione per i rifugiati. “Come Eurocities, l’associazione più importante di sindaci europei, appoggiamo la proposta al riguardo del presidente del Comitato delle Regioni Apostolos Tzitzikostas e abbiamo ricevuto da parte della commissaria Ferreira la disponibilità a valutare le modalità. Ci ha fatto sapere che nel giro di pochi giorni la commissione stabilirà i criteri per utilizzare i fondi disponibili per l’emergenza sociale – ha concluso Nardella -. Noi ci auguriamo di poter avere un accesso diretto e di poter avere comunque un canale di collaborazione diretta con la Commissione, perché è nelle città che si organizza l’ospitalità e nelle città che si agisce rapidamente per accogliere i rifugiati che stanno arrivando dal dall’Ucraina”.