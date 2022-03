Ucraina: raccolta fondi per Kiev da Comune Firenze e Croce Rossa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:29 Share Share Link Embed

Ucraina: Palazzo Vecchio e Croce rossa italiana si mobilitano al fianco della popolazione di Kiev e, congiuntamente, lanciano una raccolta fondi. Una risposta alla richiesta d’aiuto fatta pervenire al sindaco di Firenze, Dario Nardella, dal primo cittadino della capitale ucraina, Vitali Klitschko.

Per aiutare la popolazione con una donazione bastera’ andare sul sito https://dona.cri.it/firenzeemergenzaucraina/

Le due città, d’altronde, sono gemellate con un legame che risale ai tempi del sindaco Piero Bargellini, firmatario nell’estate del 1967 di un patto di amicizia.

La raccolta fondi, viene precisato dall’amministrazione comunale, si aggiunge alle iniziative che la Regione e le altre istituzioni stanno mettendo in campo in questi giorni per far fronte alle conseguenze umanitarie della guerra scatenata dalla Russia in territorio ucraino.

Questa mattina mi sono sentito nuovamente con il sindaco Klitschko nascosto in città- spiega Nardella- a Kiev hanno bisogno del massimo supporto: beni materiali essenziali, generi alimentari, risorse economiche. Rispondiamo a questa richiesta di aiuto con il massimo impegno possibile attraverso questa iniziativa e molte altre. Ora più che mai ci sentiamo tutti cittadini di Kiev”.

Con questa raccolta fondi, aggiunge l’assessora al Welfare, Sara Funaro, “vogliamo aiutare la città di Kiev. Siamo al fianco della comunità ucraina in questo momento difficile. Gli abitanti di Kiev hanno il nostro sostegno e devono sentire la nostra vicinanza. Kiev non è sola, Firenze è con lei ed è al suo fianco insieme alla Croce rossa italiana”. Firenze, ricorda Funaro, “ha già messo in moto la catena della solidarietà per aiutare la popolazione ucraina con raccolte di beni di prima necessità, ai quali adesso si unisce questa importante raccolta fondi. Oggi più che mai dobbiamo costruire ponti di umanità e di pace”.