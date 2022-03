Controradio News ore 7.25 del 4 marzo 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News -“Faccio un appello perché le aziende che hanno dei camion a disposizione possano aiutarci a far arrivare i loro tir al confine ucraino, dove sono in mani sicure perché noi abbiamo già uno staff sulla linea confine rumeno-ucraino”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo la visita a due capannoni industriali a Massa (Massa Carrara), dove sono stoccati cibo, vestiti, coperte e medicinali, pronti a partire verso l’Ucraina.

Controradio News -“Abbiamo attualmente 2.300 ucraini nel nostro territorio metropolitano e siamo in grado di ospitare tutte le persone che servono. Non abbiamo stime perché purtroppo lo sviluppo della guerra è imprevedibile ma siamo pronti a ospitare il numero che è necessario ospitare senza limiti”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine del Summit delle Regioni e delle città a Marsiglia, in cui è presente anche come presidente di Eurocities. Intanto la Toscana è pronta ad accogliere studentesse e studenti universitari ucraini. Sono 120 i posti messi loro a disposizione dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario nelle proprie residenze.

Controradio News -Un viaggio verso il confine tra Ucraina e Polonia per andare a prendere Milana, bambina ucraina di quattro anni colpita da una rara malattia genetica, che con la sua famiglia sta scappando dalla guerra. Lo ha intrapreso l’associazione ‘A.B.C. Bambini Cri du Chat’, secondo quanto rende noto il Comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), dove l’associazione ha sede, che ha supportato l’iniziativa insieme ad altre realtà associative locali.

Controradio News -Uccisa a coltellate dal compagno che poi è morto dopo essersi lanciato dalla finestra della loro casa a Bastia, in Corsica. E’ quanto ricostruito dagli inquirenti in relazione alla morte di Alessandra Frati, 46 anni, originaria di Livorno. Il nuovo femminicidio sarebbe accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. La 46enne, che in passato aveva avuto diversi bar in gestione a Livorno, dal 2019 viveva e lavorava in un ristorante a Bastia. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia. Controradio News -Nell’ambito delle indagini sulle stragi mafiose del biennio 1993-1994, condotte dalla Dda di Firenze, i carabinieri del Ros fiorentino hanno eseguito in Lombardia un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti di una donna che, secondo quanto emerso, gli inquirenti ipotizzano essere coinvolta nell’esecuzione materiale dell’attentato del 27 luglio 1993 compiuto in via Palestro a Milano, in concorso con appartenenti a Cosa nostra già condannati in via definitiva. La donna, sempre secondo quanto spiegato, avrebbe avuto funzioni di autista dell’autobomba: 5 le vittime, danni ingenti al Padiglione d’ arte contemporanea.

Controradio News – Gli hanno rubato anche la medaglia della Champions League vinta nel 2020 quando giocava nel Bayern Monaco: Alvaro Odriozola , l’esterno spagnolo in prestito dal Real Madrid alla Fiorentina, ha subito un furto nella propria abitazione nella zona di Quarto, sulle colline di Bagno a Ripoli, non lontano dal cantiere del Viola Park. Il fatto su cui stanno indagando i carabinieri di Bagno a Ripoli è avvenuto qualche settimana fa ma la notizia è stata diffusa in queste ore.

Controradio News -Una ammenda di diecimila euro è stata inflitta alla Fiorentina dal giudice sportivo di serie A per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio ed al termine della gara di Coppa Italia ci la Juventus “intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”, l’ex viola Dusan Vlahovic tornato per la prima volta al Franchi dopo la cessione ai bianconeri a gennaio. La stessa Fiorentina e anche la Juve sono state poi multate “per avere ritardato ingiustificatamente di circa tre minuti” l’inizio del match.