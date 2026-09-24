www.controradio.it Un nuovo 5 stelle in centro, nonostante il blocco di nuove strutture ricettive Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="6dJxbiF57d"><a href="https://www.controradio.it/un-nuovo-5-stelle-in-centro-nonostante-il-blocco-di-nuove-strutture-ricettive/">Un nuovo 5 stelle in centro, nonostante il blocco di nuove strutture ricettive</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/un-nuovo-5-stelle-in-centro-nonostante-il-blocco-di-nuove-strutture-ricettive/embed/#?secret=6dJxbiF57d" width="500" height="350" title="“Un nuovo 5 stelle in centro, nonostante il blocco di nuove strutture ricettive” — www.controradio.it" data-secret="6dJxbiF57d" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sarà inaugurato il primo di ottobre a Firenze un nuovo hotel cinque stelle a due passi dal Duomo. Nonostante il blocco sulle nuove strutture ricettive. 30 suite, terrazza panoramica e una spa, Si chiama Palazzo sogni.

Lo avevamo anticipato ieri, raccontando di una storia iniziata nel 2018 e che trova una sua conclusione il prossimo primo di ottobre. Quando in via Martelli, a due passi dal Duomo, sarà inaugurato a Firenze un ennesimo hotel 5 stelle. Posto a dir poco di super pregio. Palazzo Testa, che però cambia nome – a Firenze si può fare anche questo ad un palazzo storico – e si chiamerà Palazzo Sogni. La Scia – la segnalazione certificata di inizio attività – non è stata depositata in Comune ma comunque l’inaugurazione ci sarà tra una settimana. Tanto la Scia ha efficacia immediata dal momento della presentazione. Trenta camere, o meglio suite fino a 60 metri quadri, una spa, un rooftop vista Duomo. Ora, ci domandiamo, come può nascere oggi una nuova struttura di questo genere, dopo che tre anni e mezzo fa è scattato il blocco alle nuove strutture ricettive? Dal 2018 – allora si parlava di un quattro stelle – tra Covid e guerre, l’iter è stato messo in stand by, con proroghe al permesso originario. Permessi di otto anni fa ancora efficaci nonostante la presenza di nuove norme. E così, un nuovo segnale ci racconta di una città dove è stata fatta diversi anni fa una scelta politica precisa. Mettere in vendita tutto quanto l’Amministrazione pubblica ritiene di non riuscire a gestire. Ovvero tutto quanto. I buchi neri si sono trasformati in cubi neri. E provate voi a spostare di un millimetro una tegola del tetto di casa vostra, senza bisogno di abitare in un palazzo storico in pieno centro. Altro che rooftop, per la Sovrintendenza.