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Gio 24 Set 2026
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Un nuovo 5 stelle in centro, nonostante il blocco di nuove strutture ricettive

By Raffaele Palumbo
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Un nuovo 5 stelle in centro, nonostante il blocco di nuove strutture ricettive
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Sarà inaugurato il primo di ottobre a Firenze un nuovo hotel cinque stelle a due passi dal Duomo. Nonostante il blocco sulle nuove strutture ricettive. 30 suite, terrazza panoramica e una spa, Si chiama Palazzo sogni.

Lo avevamo anticipato ieri, raccontando di una storia iniziata nel 2018 e che trova una sua conclusione il prossimo primo di ottobre. Quando in via Martelli, a due passi dal Duomo, sarà inaugurato a Firenze un ennesimo hotel 5 stelle. Posto a dir poco di super pregio. Palazzo Testa, che però cambia nome – a Firenze si può fare anche questo ad un palazzo storico – e si chiamerà Palazzo Sogni. La Scia – la segnalazione certificata di inizio attività – non è stata depositata in Comune ma comunque l’inaugurazione ci sarà tra una settimana. Tanto la Scia ha efficacia immediata dal momento della presentazione. Trenta camere, o meglio suite fino a 60 metri quadri, una spa, un rooftop vista Duomo. Ora, ci domandiamo, come può nascere oggi una nuova struttura di questo genere, dopo che tre anni e mezzo fa è scattato il blocco alle nuove strutture ricettive? Dal 2018 – allora si parlava di un quattro stelle – tra Covid e guerre, l’iter è stato messo in stand by, con proroghe al permesso originario. Permessi di otto anni fa ancora efficaci nonostante la presenza di nuove norme. E così, un nuovo segnale ci racconta di una città dove è stata fatta diversi anni fa una scelta politica precisa. Mettere in vendita tutto quanto l’Amministrazione pubblica ritiene di non riuscire a gestire. Ovvero tutto quanto. I buchi neri si sono trasformati in cubi neri. E provate voi a spostare di un millimetro una tegola del tetto di casa vostra, senza bisogno di abitare in un palazzo storico in pieno centro. Altro che rooftop, per la Sovrintendenza.

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