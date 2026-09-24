Casa, a Chianciano congresso nazionale dell’Unione inquilini

E’ i programma dal 25 al 27 settembre a Chianciano Terme (Siena) il congresso nazionale dell’Unione inquilini.
Alla tre giorni congressuale parteciperanno oltre 150 delegati provenienti dalle sedi territoriali del sindacato presenti in tutta Italia, chiamati a confrontarsi, si spiega in una nota, “sul futuro dell’organizzazione, sulle politiche abitative e sulle iniziative di lotta necessarie per garantire il diritto alla casa in un Paese attraversato da una crescente emergenza abitativa”. “Il congresso – spiega il sindacato – rappresenterà un fondamentale momento di verifica dell’attività svolta, di rinnovo degli organismi dirigenti nazionali e di definizione delle strategie che l’Unione inquilini intende mettere in campo nei prossimi anni per contrastare sfratti, speculazione immobiliare, aumento dei canoni e carenza di edilizia pubblica”. Nel corso dei lavori si alterneranno discussioni, relazioni e contributi provenienti dal mondo sindacale, sociale e istituzionale. Sono previsti gli interventi di Giusy Milazzo per il Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari) e di Fabrizio Esposito per il Sicet (Sindacato inquilini casa e territorio), a testimonianza della necessità di rafforzare il confronto e le iniziative comuni sui temi dell’abitare. Parteciperà inoltre l’europarlamentare Gaetano Pedullà del gruppo The Left, mentre porterà il proprio contributo in collegamento l’europarlamentare Benedetta Scuderi dei Verdi/Alleanza Libera Europea.