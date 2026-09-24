Jane Campion inaugura la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne

Sarà Jane Campion a inaugurare la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne, in programma dal 21 al 25 ottobre 2026 al Cinema La Compagnia di Firenze.

Il festival, con la direzione di Camilla Toschi e l’organizzazione a cura dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, è inserito nel cartellone della 50 Giorni di Cinema a Firenze. Prima regista a vincere la Palma d’Oro al Festival di Cannes con Lezioni di piano nel 1993 e Premio Oscar per la miglior regia nel 2022 per Il potere del cane, Jane Campion sarà protagonista di diversi momenti della manifestazione. Una presenza particolarmente significativa per un festival che da quasi mezzo secolo racconta il mondo attraverso lo sguardo delle donne.

“I am so looking forward to being a part of this year’s festival of Cinema e Donne in Firenze. That’s three of my favourite things in the world; Cinema, Donne and Firenze, what could be better?” dichiara Jane Campion. («Non vedo l’ora di partecipare all’edizione di quest’anno del festival di Cinema e Donne a Firenze. Sono tre delle cose che amo di più al mondo: il cinema, le donne e Firenze. Cosa c’è di meglio?»)

La serata inaugurale di mercoledì 21 ottobre sarà dedicata a una speciale “Carte Blanche” di Jane Campion, invitata dal Festival a scegliere il film da presentare al pubblico. La regista presenterà Orlando (1992) di Sally Potter, il visionario adattamento del romanzo di Virginia Woolf interpretato dalla poliedrica Tilda Swinton. Nel corso della stessa serata Campion presenterà anche Socks di Todd Karehana, cortometraggio nato all’interno di A Wave in the Ocean, il progetto di formazione e mentorship da lei ideato e diretto insieme alla produttrice Philippa Campbell. Nato nel 2022 con il supporto di Netflix, il progetto accompagna sceneggiatori e registi emergenti nello sviluppo della propria voce creativa attraverso la realizzazione di cortometraggi. Nel corso della manifestazione saranno proiettati diversi corti realizzati nell’ambito del progetto.

La regista sarà inoltre protagonista della serata di sabato 24 ottobre, in dialogo con Piera Detassis, Editor at Large Cinema & Entertainment di Hearst Italia, per introdurre la proiezione di Ritratto di signora, in occasione del trentennale del film ispirato al romanzo di Henry James, ambientato in buona parte proprio a Firenze.

Ritratto di signora, cult in costume del 1996 ambientato agli inizi del Novecento e interpretato da Nicole Kidman, John Malkovic e Barbara Hershey, vede protagonista una ricca e ambiziosa aristocratica costretta in un matrimonio infelice. La partecipazione di Jane Campion al Festival di Cinema e Donne rappresenta un ritorno importante per la regista in Toscana anche per il legame che il film ha con l’Italia, essendo stato girato tra Lucca (Palazzo Pfanner), Firenze (Piazza Santissima Annunziata) e dintorni.

La proiezione di Ritratto di signora segna inoltre l’avvio di una retrospettiva completa dedicata a Jane Campion, che proseguirà al Cinema La Compagnia tra novembre e gennaio, ripercorrendo la filmografia della regista neozelandese.

“Alla sua 47ª edizione, il Festival vuole continuare a essere uno spazio attivo, capace di leggere il presente: un luogo in cui le opere e le esperienze delle grandi autrici dialogano con le nuove generazioni, riflettendo sui cambiamenti che attraversano il nostro settore e il nostro tempo. Proprio per questo siamo particolarmente felici di accogliere quest’anno Jane Campion, per ciò che il suo lavoro rappresenta nella storia del cinema e per l’impegno, anche come produttrice, nel sostenere lə autorə emergenti.” dichiara Camilla Toschi, direttrice artistica del Festival di Cinema e Donne.

Dal 1979 il Festival di Cinema e Donne racconta il mondo attraverso lo sguardo delle registe, mettendo in dialogo nuove autrici e grandi maestre del cinema internazionale, geografie e generazioni differenti. Tra le cineaste che ne hanno attraversato la storia figurano Chantal Akerman, Francesca Archibugi, Jane Campion, Francesca e Cristina Comencini, Antonietta De Lillo, Maya Deren, Germaine Dulac, Marguerite Duras, Fiorella Infascelli, Wilma Labate, Deepa Mehta, Ulrike Ottinger, Costanza Quatriglio, Céline Sciamma, Jasmine Trinca, Margarethe von Trotta, Agnès Varda.

Nelle prossime settimane saranno annunciate tutte le ospiti della 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne e svelato il programma completo dei film in concorso. Tutte le info sul sito www.cinemaedonne.it – Instagram @cinemaedonne.festival