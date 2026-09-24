Controradio Streaming
Gio 24 Set 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaTramvia, Stella (FI): "è dannoso, Palazzo Vecchio stoppi progetto tramvia per Campo...
CronacaTrasportiUrbanisticaPolitica

Tramvia, Stella (FI): “è dannoso, Palazzo Vecchio stoppi progetto tramvia per Campo di Marte – Rovezzano”

By Domenico Guarino
Marco Stella
Foto Controradio

“Spariranno alberi, parcheggi e diversi negozi, peggiorerà la qualità della vita” dice Stella.

“I cantieri faranno sparire tantissimi alberi, parcheggi per le auto e diversi negozi e attività commerciali. “Palazzo Vecchio è ancora in tempo, i lavori non sono ancora cominciati: sospenda il progetto della nuova linea di tramvia 3.2.2 Libertà-Rovezzano, che attraverserà Campo di Marte” Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

Secondo Stella “èquello che è successo nei quartieri attraversati dai lavori per la linea per Bagno a Ripoli, tra Beccaria e Gavinana. Senza contare che si restringeranno le sedi stradali in diverse zone di Campo di Marte e ci saranno seri problemi anche per il carico e scarico merci”.

“Su un progetto così importante, serve il coinvolgimento partecipativo dei residenti – sottolinea Stella – e un Consiglio comunale aperto. Il progetto della tramvia porterà ad abbattere almeno 460 piante, tra cui i pini di viale Duse e gli alberi di via del Gignoro. Le rotaie tapperanno due arterie fondamentali per la viabilità della zona, come viale Fanti e viale dei Mille, con il rischio di desertificazione dei negozi. Spariranno centinaia di posti auto. Non a caso la maggioranza dei residenti è contraria al progetto. Invitiamo Palazzo Vecchio a non ripetere a Campo di Marte gli errori fatti in passato in altri quartieri”.

Articolo precedente
Jane Campion inaugura la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32329Cronaca19627Politica4409Cultura & Spettacolo3881Diritti2740Sanità2591

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI