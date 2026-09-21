Tramvia Rovezzano, Giorgio dice ‘no’ al referendum: “non farla significa perdere 300 milioni”

“Noi siamo molto attenti alla partecipazione, al coinvolgimento ma ci sono state anche le elezioni e andremo a realizzare ciò che abbiamo promesso. Siamo la maggioranza e il partito del fare, non ci fermiamo davanti a chi dice soltanto no” ha dichiarato Giorgio in Consiglio Comunale.

Sulla linea della tramvia 3.2.2 per Rovezzano “fermare oggi i lavori vorrebbe dire perdere 300 milioni di euro di finanziamento e pagare un danno di 30 milioni alle ditte. Noi siamo molto attenti alla partecipazione, al coinvolgimento ma ci sono state anche le elezioni e noi andremo a realizzare ciò che abbiamo promesso. Noi le cose le vogliamo fare. Andremo avanti con i lavori: siamo la maggioranza e il partito del fare, non ci fermiamo davanti a chi dice soltanto no”. Lo ha dichiarato l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time di Massimo Sabatini (lista Schmidt).

Giorgio ha ricordato il lungo iter della linea della tramvia 3.2.2 e anche l’approvazione “del Piano operativo” dove ci sono state “800 osservazioni”. Sabatini ha chiesto di fare una consultazione dei cittadini prima dell’avvio dei lavori: “Lei dice di perdere 300 milioni, io dico che perdiamo 428 alberi e più vita”, ha sottolineato Sabatini. Durante il question time alcuni cittadini, tra il pubblico, hanno mostrato alcuni cartelli con scritto ‘Democrazia tradita’. L’ufficio di presidenza ha invitato a rimuovere tali cartelli.