Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning, al cinema il 28 e 29 ottobre

È stata annunciata l’uscita cinematografica mondiale di “Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning”. Il film cattura in modo definitivo l’ultima e trionfante esibizione dal vivo di Ozzy Osbourne con la formazione originale dei Black Sabbath: Ozzy (voce), Tony Iommi (chitarra), Geezer Butler (basso) e Bill Ward (batteria). Nelle sale italiane solo il 28 e 29 ottobre.
Nessuno, quella sera, sapeva di assistere a un addio definitivo. Il 5 luglio 2025, allo stadio Villa Park di Birmingham — a pochi chilometri da dove i Black Sabbath hanno inventato l’heavy metal nel 1968 — Ozzy Osbourne sale sul palco per l’ultima volta. Non può più stare in piedi, canta seduto su un trono nero, la voce che trema e poi esplode, mentre 40.000 persone urlano ogni parola. Con lui, per la prima volta in oltre vent’anni, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward: la formazione originale, quella del primo giorno. Quattro canzoni. L’ultima è “Paranoid”. Diciassette giorni dopo, il 22 luglio, Ozzy muore.
Il film sarà distribuito come evento nei cinema di tutto il mondo da Trafalgar Releasing e in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios. Le prevendite apriranno a partire da giovedì 24 settembre alle ore 16 su backtothebeginning.com e su nexostudios.it.
Il film documenta un momento storico per la musica: l’ultimo, commovente concerto di addio di Ozzy Osbourne ai suoi fan nella sua Birmingham natale – catturato appena 17 giorni prima della sua prematura scomparsa. Lo show sold out di Back to the Beginning, tenutosi il 5 luglio scorso allo stadio Villa Park di Birmingham, ha incluso non solo un set solista di Ozzy, ma anche la reunion dei membri originali dei Black Sabbath, insieme per la prima volta in oltre vent’anni.
L’evento – andato esaurito in pochi minuti – ha riunito generazioni di fan insieme ad alcuni dei nomi più influenti del rock per celebrare l’eredità dei Black Sabbath. Lo show è stato presentato da Jason Momoa, con Tom Morello (chitarrista dei Rage Against the Machine) nel ruolo di Direttore Musicale. La serata ha incluso set di Alice in Chains, Anthrax, Gojira, Guns N’ Roses, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Metallica, Pantera, Rival Sons, Slayer e Tool, oltre a segmenti All-Star con ospiti speciali: Adam Wakeman, Andrew Watt, Billy Corgan, Chad Smith, David Draiman, David Ellefson, Jake E. Lee, KK Downing, Mike Bordin, Nuno Bettencourt, Papa V Perpetua (Ghost), Ronnie Wood, Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Sleep Token II, Steven Tyler, Travis Barker, Vernon Reid, Whitfield Crane e Yungblud.