Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning, al cinema il 28 e 29 ottobre

L’evento – andato esaurito in pochi minuti – ha riunito generazioni di fan insieme ad alcuni dei nomi più influenti del rock per celebrare l’eredità dei Black Sabbath. Lo show è stato presentato da Jason Momoa, con Tom Morello (chitarrista dei Rage Against the Machine) nel ruolo di Direttore Musicale. La serata ha incluso set di Alice in Chains, Anthrax, Gojira, Guns N’ Roses, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Metallica, Pantera, Rival Sons, Slayer e Tool, oltre a segmenti All-Star con ospiti speciali: Adam Wakeman, Andrew Watt, Billy Corgan, Chad Smith, David Draiman, David Ellefson, Jake E. Lee, KK Downing, Mike Bordin, Nuno Bettencourt, Papa V Perpetua (Ghost), Ronnie Wood, Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Sleep Token II, Steven Tyler, Travis Barker, Vernon Reid, Whitfield Crane e Yungblud.