Umberto Maria Giardini al Glue di Firenze

Umberto Maria Giardini (ex Moltheni) torna al Glue di Firenze a presentare il nuovo album “ Mondo e Antimondo”. Nella stessa serata anche il cantautore torinese Daniele Celona. L’appuntamento è per sabato 17 febbraio alle 22.30

A distanza di oltre tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, Umberto Maria Giardini (ex Moltheni) torna con un nuovo album intitolato “Mondo e Antimondo” pubblicato il 1° dicembre per La Tempesta dischi / Master Music.

Anticipato dal primo estratto “RE”, “Mondo e Antimondo”, dal titolo già di per se molto emblematico, è un lavoro che ha richiesto un’incubazione pre produttiva importante, rivelando fin dalle prime note un altissimo livello di ispirazione, mirando e rivolgendo lo sguardo al suo ieri (Moltheni) ma con una luce sempre nuova, sognante, rivelatrice, e pronta a confermare un marchio di fabbrica già noto a molti. Nel nuovo disco Umberto Maria Giardini evolve nell’ ennesima forma di fioritura inaspettata: un preludio verso orizzonti oscuri e psichedelici, una scia nera nel firmamento del cielo del nostro cuore, canzoni adatte “per perdersi attraverso tutte le sfumature del suo suono, perfette nel renderci schiavi della nostra mente, noi… così diffidenti dinanzi a un domani di fatto non prevedibile”.

“Mondo e antimondo” prende subito per mano chiunque; la voce avvolgente accompagna l’ascoltatore attraverso tutte le contraddizioni che ci appartengono, rivelando fisionomie che spingeranno chiunque lo vorrà a guardarsi dentro allo specchio della propria vita, con onestà.

