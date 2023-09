Riapre il Glue di Firenze!

Sabato 7 ottobre 2023 si aprono le porte del Glue di Firenze, con il live dei Meganoidi. Alla consueta programmazione con le band del territorio si affiancheranno appuntamenti dal respiro nazionale e la consueta programmazione del cineforum!

Il Glue di Firenze lancia la nuova stagione 2023/24. La partenza è prevista il prossimo 7 ottobre con l’atteso live dei Meganoidi. Come sempre spazio alle band del territorio, ma anche concerti dal respiro nazionale. Atteso tra gli altri il nuovo progetto di Pierpaolo Capovilla e i suoi Cattivi Maestri (con Egle Sommacal dei Massimo Volume), Fabrizio Baioni di LEDA e Federico Aggio). Il loro live sarà preceduto dai toscani Le Pietre dei Giganti. Il 21 ottobre il Glue ospita la salentina Matilde Davoli insieme ai Flame Parade, di cui ha prodotto l’ultimo disco. Da non perdere il 28 ottobre il live dei livornesi Appaloosa. Anche per questa stagione Il Glue torna a collaborare con Controradio e Rock Contest, ospitando le fasi eliminatorie e le due semifinali (giovedì 9 Novembre: 1a semifinale – giovedì 16 Novembre: 2a semifinale). Per il Rock Contest è stata prorogata la scadenza del bando al 22 settembre. Tutte le info QUI

Di seguito il programma del mese di ottobre:

SABATO 7

MEGANOIDI

SABATO 14

PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI + LE PIETRE DEI GIGANTI

MARTEDÌ 17

ELIMINATORIE Rock Contest Controradio

GIOVEDÌ 19

ELIMINATORIE Rock Contest Controradio

SABATO 21

MATILDE DAVOLI + FLAME PARADE

SABATO 28

APPALOOSA

Eventi ad ingresso libero, tessera associativa annuale 15€. Sul sito ufficiale il form per la tessera così da risparmiare un po’ di tempo prima del live. QUI