Ucraina, la vita quotidiana nel Donbass in guerra

Venerdì 25 marzo al Cinema Stensen è in programma una serata per l’Ucraina con film e dibattito. Si proietta alle 21.00 il documentario “The Earth Is Blue As an Orange” di Iryna Tsilyk. L’incasso sarà devoluto al progetto Emergenza Ucraina-Donazioni Unhcr e alla Croce Rossa Italiana

Appuntamento alle 21 con il documentario The Earth Is Blue As an Orange di Iryna Tsilyk (Ucraina, Lituania 2020, 74’) – versione originale sott. ita.

Il documentario è la storia della madre single Hanna e i suoi quattro figli che vivono nella zona di guerra del Donbass, in Ucraina. Mentre il mondo esterno è fatto di bombardamenti e caos, la famiglia riesce a mantenere la propria casa come un rifugio sicuro, pieno di vita e di luce. Ogni membro della famiglia ha una passione per il cinema, che li spinge a girare un film ispirato alla loro vita in tempo di guerra. Il processo creativo solleva la questione di quale tipo di potere possa avere il magico mondo del cinema in tempi di disastro. Come immaginare la guerra attraverso la finzione? Per Hanna e i bambini, trasformare un trauma in un’opera d’arte è il modo migliore per rimanere umani.

Al termine del documentario interviene il professor Stefano Bottoni, docente di Storia dell’Europa orientale presso l’Università di Firenze. L’incasso sarà devoluto al progetto Emergenza Ucraina-Donazioni Unhcr e alla Croce Rossa Italiana.

La serata è promossa dall’Ambasciata della Repubblica di Ucraina in Italia, dall’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia, dall’Istituto della Cultura Lituana, dal Consolato Onorario della Repubblica di Lituania in Toscana e dalla Comunità Lituana in Toscana in collaborazione con Cineteca di Milano e Fondazione Culturale Niels Stensen

INFO Ingresso: € 8,00 intero, € 6,00 ridotto (giovani under 30, convenzioni); € 5,00 (Firenze al Cinema e comunità lituana).