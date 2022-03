Firenze: tre arresti per furti su auto

By

Gli arrestati sono tre giovani, di età compresa tra i 20 e i 23 anni. Un quarto, 22 anni, è da rintracciare e un quinto indagato, diciottenne, sottoposto al divieto di dimora nel comune di Firenze.

Sarebbero autori di una serie di furti su auto avvenuti a Firenze tra ottobre e gennaio scorsi nella zona dell’Oltrarno e dell’Isolotto. per questo 3 giovani, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, sono finiti agli arresti domiciliari. Un quarto, 22 anni, destinatario della stessa misura di custodia cautelare da rintracciare e un quinto indagato, diciottenne, sottoposto al divieto di dimora nel comune di Firenze.

Secondo quanto si spiega dall’Arma, nel corso delle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Palazzo Pitti e dal reparto anticrimine della municipale, mediante l’acquisizione di filmati di videosorveglianza sia pubblica che privata e la successiva identificazione degli odierni indagati, lo scorso 9 febbraio a carico di alcuni di essi erano già state eseguite perquisizioni delegate, finalizzate alla ricerca di refurtiva nelle loro abitazioni, nonché tratti in arresto due minorenni in esecuzione di misura cautelare nell’ambito di una parallela attività investigativa coordinata della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze.

Sulla base degli elementi di prova sinora raccolti, secondo l’ipotesi d’accusa vagliata dal gip “si ritiene che gli indagati si siano resi responsabili di 12 episodi di furto a Firenze (10 consumati e 2 tentati) ai danni di autovetture parcheggiate” tra Porta Romana, piazza della Calza, piazza Tasso, viale Petrarca, via Santo Spirito e piazza San Francesco di Paola, nonché all’interno di parcheggi privati, quali il parcheggio Oltrarno e Scaf Sansovino.