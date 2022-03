Pallavolo: Scandicci batte Tenerife e vince Challenge Cup

Fa festa l’Italia del volley che conquista la CEV Challenge Cup femminile con la Savino Del Bene Scandicci. Missione compiuta per le ragazze allenate da Massimo Barbolini, che al Al PalaRialdoli, si aggiudicano vittoria del match e trofeo contro la CV Tenerife La Laguna.

Un successo che bissa lo 0-3 dell’andata: 25 – 12, 25 – 12, 25 – 10 i parziali. Obiettivo centrato per Scandicci, alla quale bastavano due set per chiudere la partita. Un doppio 25-12 ha confermato che non c’è stata storia. la Savino ha vinto tutte le partite della competizione.

Missione compiuta dunque, in un PalaRialdoli gremito in tutti i posti disponibili. Una gioia immensa per la società, al primo trofeo in assoluto della sua storia, e per l’intera città di Scandicci.

“Una vittoria mai in discussione, che premia una fantastica squadra e una città intera – afferma Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile -. Dopo le gioie azzurre di questa estate, la pallavolo italiana dimostra ancora una volta la forza di tutto il sistema. Il successo della Savino Del Bene Scandicci testimonia l’ottimo lavoro dell’intera società e degli sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno e del primo trofeo nella storia del club, siglando una nuova vittoria internazionale della Serie A Femminile italiana”. Un’emozione anche per il Presidente della Savino Del Bene Paolo Nocentini, che esprime così la sua felicità: “La CEV Challenge Cup era un obiettivo stagionale che ci eravamo prefissati, le ragazze sono contente, è una soddisfazione aver vinto questo trofeo”.

“Sono felice perché quest’anno avevamo come obiettivo quello di arrivare fino in fondo a questa competizione e ce l’abbiamo fatta” ha dichiarato invece Massimo Barbolini, al ventisettesimo trofeo per club in bacheca. “Senza presunzioni -ha aggiunto- partivamo da favorite ma non era scontato portare a casa la vittoria. Siamo stati bravi ad affrontare con umiltà questa partita, senza calare l’intensità ma anzi aumentandola. È sicuramente una bella soddisfazione. È stata una vittoria davvero bella, e spero che ci serva da lancio per il campionato. La vittoria è dedicata alla società che ha fatto molti sacrifici in questi anni”.

Il tabellino

Savino Del Bene SCANDICCI – CV Tenerife LA LAGUNA 3-0 (25-12, 25-12, 25-10) – Savino Del Bene SCANDICCI: Alberti 8, Malinov 3, Pietrini 13, Lubian 5, Pereira 3, Antropova 11, Napodano (L), Castillo (L), Angeloni 1, Silva Correa, Lippmann 3, Camera, Sorokaite 4, Bartolini 4. All. Barbolini. CV Tenerife LA LAGUNA: Nsungimina 2, Jeanpierre 2, Aranda Munoz, Jordan 8, Wagner 8, Arredondo 4, Llabres (L), Prol, Perez, Martinez Vela, Delgado Van Dongen. Non entrate: Maria. All. Garcia Diaz. ARBITRI: Valentar, Vasileiadis. NOTE – Durata set: 22′, 20′, 21′; Tot: 63′.

CEV CHALLENGE CUP

FINALE DI ANDATA

Cv Tenerife LA LAGUNA – Savino Del Bene SCANDICCI 0-3 (20-25, 22-25, 15-25)

FINALE DI RITORNO – Diretta Sky Sport Uno

Savino Del Bene SCANDICCI – Cv Tenerife LA LAGUNA 3-0 (25-12, 25-12, 25-10)