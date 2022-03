Controradio News ore 7.25 -24 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:35 Share Share Link Embed

Controradio news – Fa festa l’Italia del volley che conquista la Challenge Cup femminile con la Savino Del Bene Scandicci. Missione compiuta per le ragazze allenate da Massimo Barbolini, che al Al PalaRialdoli, si aggiudicano vittoria del match e trofeo contro la Tenerife La Laguna. Un successo che bissa l’andata. Obiettivo centrato per Scandicci.

“Una vittoria bellissima per la squadra, per la città. Prima squadra Toscana a vincere una competizione Europea CEV. Pubblico e tifosi fantastici, avevamo bisogno dopo questi anni e in questo periodo di una serata come questa. Bravissime ragazze. Forza Savino, Forza Scandicci!” Il commento sui social del sindaco Fallani.

Controradio news – Una scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 17.54 di ieri a 9 km di profondità, con epicentro nel comune di San Godenzo (Firenze). Lo comunica la Sala di

Protezione civile della Città metropolitana di Firenze. L’Istituto Ingv ha rilevato poi una seconda scossa più lieve, di magnitudo 1.0, alle 18:24.

Controradio news – “Il numero dei profughi certificati provenienti dall’Ucraina è in continuo aumento: oggi in Toscana ne abbiamo già quasi 6mila”. Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in veste di commissario per il coordinamento a livello territoriale degli interventi e delle attività di soccorso e di assistenza. Giani, in una nota, ha spiegato che i profughi arrivati in Toscana sono “per lo più donne e bambini ospitati in famiglia o, in numero più ridotto, nei Cas e negli Alberghi di prima accoglienza. Dei quasi 6mila profughi arrivati in Toscana il 60% si è già messo in contatto con le Asl attraverso il numero verde sanità anche per l’avvio di tutte le pratiche sanitarie necessarie, mentre la quasi totalità ha effettuato il tampone.

Controradio news – “A sei mesi dalla Cassazione ancora la pena non è andata in esecuzione perché la richiesta di affidamento in prova giace in un cassetto”. Così Bruno Rossi, padre di Martina , la studentessa genovese morta in Spagna undici anni fa per la cui morte sono stati condannati i due aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a tre anni per tentata violenza di gruppo.

Controradio news – Un cittadino tunisino di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pisa dopo essere stato raggiunto da due coltellate all’addome al culmine di una lite in strada avvenuta in pieno giorno nei pressi della stazione ferroviaria. Sia la vittima che l’aggressore, tuttora ricercato dai carabinieri, avrebbero precedenti per reati connessi agli stupefacenti.

Controradio news – Profili facebook violati e usati dagli hacker per diffondere foto e video a carattere pedopornografico. E’ quanto scoperto dalla polizia postale della Toscana. Per evitare questo tipo di attacchi hacker la Polposta consiglia di fare molta attenzione alla scelta della password per l’accesso al social network, evitando di usare la stessa parola chiave per più servizi e non scegliendo frasi standard per il recupero.

Controradio news – Sgomberato un edificio abbandonato a Prato, in via del Poggio Secco, da tempo utilizzato come dimora da senzatetto. All’interno sono state trovate 14 persone, 12 delle quali accompagnate in questura per gli accertamenti del caso.