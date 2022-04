Turismo a Firenze: ripresa consolidata anche per il ponte del 25 aprile

By

Firenze – Domenica 24 aprile sono stati registrati più turisti rispetto alla domenica di Pasqua. Ad affermarlo è Eike Schmidt. Il direttore degli Uffizi ha anche detto cosa pensa della proposta di Nardella, di introdurre un sistema per raccogliere donazioni da parte dei turisti.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi a Firenze, Eike Schmidt, ha fatto il punto sull’andamento del turismo dopo il ponte del 25 aprile, appena trascorso. In quest’ultimo weekend, ha detto Schmidt, “abbiamo fatto il bis del fine settimana di Pasqua e la domenica avevamo addirittura più visitatori rispetto alla domenica di Pasqua. Indipendentemente dal tempo è andato benissimo, quindi vediamo una solida ripresa del turismo con gli Uffizi che la portano avanti come motore”.

Le affermazioni sono state rilasciate da Schmidt a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Pitti. Schmidt ha poi sottolineato che nel complesso museale “abbiamo tanti italiani”, ma anche, ha aggiunto, “un numero consistente, sebbene non allo stesso livello del 2019, di americani”. Secondo Schmidt, “è un grave rischio tornare al turismo di prima della pandemia, la qualità del turismo deve essere diversa, ci vuole più dispersione al di fuori del centro storico, nelle periferie e in tutta la Toscana. Abbiamo visto che il progetto degli Uffizi diffusi funziona molto molto bene, quest’anno lo stiamo allargando, ci saranno più lunghi coinvolti”.

Parlando poi della proposta lanciata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, di introdurre un sistema per raccogliere donazioni da parte dei turisti per la cura e la tutela della città, il direttore degli Uiffizi Eike Schmidt ha detto che “l’unico approccio con il quale si piò intervenire per quanto riguarda il centro storico di Firenze è l’approccio tecnologico, il sindaco Dario Nardella ha sicuramente ragione e anche la sua idea di iniziare con un contributo volontario è sicuramente la strada giusta”.