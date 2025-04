Tramvia: presentato progetto definitivo linea per Sesto Fiorentino

Stanziati 228 milioni di euro per il primo lotto. “Si entra in una nuova fase, quella della realizzazione dell’iter che porterà all’appalto e quindi alla realizzazione del primo lotto della Tramvia per Sesto, ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Sono stati stanziati 228 milioni per il primo lotto della tramvia da Firenze a Sesto Fiorentino, lotto che unirà l’aeroporto di Peretola al Polo Scientifico della piana: il progetto definitivo è stato presentato oggi in Regione Toscana.

I 7 chilometri di infrastruttura del primo lotto prevedono anche una fermata alla stazione ferroviaria di Firenze Castello. I fondi per il primo lotto della tramvia per Sesto provengono “in parte da fondi europei, 111,5 milioni dal Fesr, e in parte, 113 milioni, dal nostro fondo di sviluppo e coesione”, ha spiegato Giani, sottolineando come “ci stiamo attivando con il bando ministeriale per realizzare il secondo lotto, che dal Polo scientifico porterà alla piazza del mercato di Sesto Fiorentino”.

“Si entra in una nuova fase, quella della realizzazione dell’iter che porterà all’appalto e quindi alla realizzazione del primo lotto”, ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Per il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, “la tempistica è sfidante, ma assolutamente fattibile”, e “il lavoro di progettazione, ovviamente, continua in parallelo per il secondo lotto che comporterà anche la riorganizzazione delle piazze del centro attraverso un ambizioso progetto finanziato con fondi europei sul quale stiamo lavorando da tempo”.

L’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio ha sottolineato che “la tramvia è il vero elemento che costruisce la città metropolitana”, attraverso “una mobilità adeguata che sia efficiente, puntuale e conveniente”.