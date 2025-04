Maltempo: Falchi ‘lavori ripristino proseguono, ma temiamo nuove piogge’

Lo ha detto il sindaco Lorenzo Falchi a margine di una conferenza stampa con la Regione. “Quegli eventi climatici che fino a poco tempo fa definivamo straordinari ed eccezionali sono diventati e diventeranno una nuova normalità, ed è una normalità alla quale non possiamo abituarci, e non dobbiamo essere fatalisti in questo, dobbiamo investire ancora di più”

” il Consorzio di Bonifica sta intervenendo in somma urgenza non solo sul Rimaggio ma anche sugli altri corsi d’acqua del nostro territorio” dunque i lavori di ripristino delle aree colpite dal maltempo a Sesto Fiorentino (Firenze) il marzo scorso “stanno procedendo bene,” ma per le nuove piogge che cadono sulla Toscana “la preoccupazione c’è e questo deve spingere tutti gli attori coinvolti a fare ancora di più”. Lo ha detto il sindaco Lorenzo Falchi a margine di una conferenza stampa con la Regione.

“Quegli eventi climatici che fino a poco tempo fa definivamo straordinari ed eccezionali sono diventati e diventeranno una nuova normalità, ed è una normalità alla quale non possiamo abituarci, e non dobbiamo essere fatalisti in questo, dobbiamo investire ancora di più – ha detto Falchi – C’è necessità di un grande piano di opere pubbliche sulla mitigazione del rischio idraulico, piano che non possono fare né i Comuni, né le Regioni da sole, c’è bisogno di un grande investimento pubblico”.

“Credo che, invece che investire 800 miliardi di euro nel riarmo nel continente europeo, se tutti li spendessimo su altre priorità, anche sul rischio idrogeologico, vivremmo in territori molto più sicuri”. ha concluso Falchi.