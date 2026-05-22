Forestazione urbana, Metrocittà Firenze mette a dimora 35.000 piante

Al via la messa a dimora di oltre 35.000 piante a Firenze, Figline Incisa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Castelfiorentino, Fucecchio, Bagno a Ripoli.

Al via la messa a dimora di oltre 35.000 piante a Firenze, Figline Incisa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Castelfiorentino, Fucecchio, Bagno a Ripoli: è quanto prevede la fase finale del progetto di forestazione urbana della Città metropolitana di Firenze. L’intervento prevede la nascita di veri e propri boschi urbani diffusi su 35 ettari di superficie. L’investimento è di 2,1 milioni di euro, con fondi Pnrr. L’obiettivo è migliorare la cattura della Co2 e la qualità dell’aria, mitigare l’effetto ‘isola di calore’ tipico delle stagioni più calde, offrire un contributo nella direzione di mitigare il rischio idrogeologico. “Si sta procedendo in questi giorni al completamento della fase di messa a dimora delle giovani piante che trasformeranno in aree verdi alcune zone del territorio”, osserva Carlo Boni, consigliere della Città metropolitana di Firenze delegato all’ambiente e ai parchi.