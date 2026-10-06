Tramvia Firenze, da domani nuova fase dei lavori in piazza Beccaria

Da domani, 7 ottobre, a Firenze è previsto l’avanzamento del cantiere della tramvia in piazza Beccaria, lato centro. Nell’articolo le conseguenze sulla viabilità.

A seguito dei lavori in piazza Beccaria ci sarà la chiusura della corsia al lato con gli edifici a partire dall’incrocio con via Manzoni (escluso). Di conseguenza, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, borgo La Croce diventa strada senza sfondo sul lato della piazza e i veicoli provenienti da viale Gramsci potranno soltanto svoltare in via Manzoni. Il termine previsto dei lavori è il 30 ottobre.

Prosegue in Oltrarno la posa dei binari in viale Giannotti. Da domani sera in orario notturno nei giorni di martedì, giovedì e venerdì (fino a fine mese) sono in programma le operazioni di scarico e posa delle rotaie e successivo getto di calcestruzzo. Dalle 21 alle 3 sarà quindi sarà chiusa la direttrice in uscita città dal numero civico 72: i veicoli potranno quindi utilizzare la corsia sulla destra per raggiungere via di Ripoli e da lì proseguire sulla viabilità esistente.

L’8 ottobre, sempre dalle 21, cambia l’assetto del cantiere nel primo tratto di viale Europa. Tra via Erbosa e piazza Nencini i lavori si concentreranno nella parte centrale della carreggiata per la realizzazione della sede tranviaria. Resta percorribile una corsia per senso di marcia ai lati del cantiere. Dalle 21 del 12 ottobre è prevista l’accensione di un impianto semaforico per disciplinare l’intersezione a seguito dello smontaggio della rotatoria