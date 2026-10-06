Striscione strappato alla scuola Vittorio Veneto, il 12 ottobre nel pomeriggio lezioni in piazza

Strappato striscione “Qui nessuno è straniero” alla scuola Vittorio Veneto (Istituto Comprensivo Centro Storico-Pestalozzi) di Firenze. Cgil e Flc Cgil: “Le istituzioni prendano posizione contro ogni forma di razzismo ed esclusione”.

La campagna delle scuole contro il cosiddetto tetto agli stranieri voluto dalla Presidentessa del Consiglio Meloni e dal Ministro Valditara si allarga sempre di più: sono ormai svariate decine le scuole che hanno appeso striscioni e cartelli che dichiarano “A scuola nessun0 è straniero” e fanno riferimento all’art. 34 della Costituzione “La scuola è aperta a tutti”.

“Plaudiamo all’iniziativa di docenti e famiglie della Vittorio Veneto (Istituto Comprensivo Centro Storico – Pestalozzi) che hanno deciso, insieme alle istituzioni locali, di ripristinare lo striscione che ignoti hanno strappato” scrive in un comunicato al FLC CGIL.

“Proprio per non lasciare sole le scuole in questo frangente, nelle scorse ore abbiamo invitato tutti i Sindaci della città metropolitana di Firenze a supportare la campagna e prendere posizione contro ogni forma di razzismo ed esclusione, anche appendendo analoghi striscioni sulle facciate dei palazzi comunali”. Dice il sindacato. Che annuncia “per continuare in questa battaglia civile, stiamo organizzando per lunedì 12 ottobre pomeriggio con tutte le realtà interessate delle Lezioni in piazza a Firenze sulla scuola aperta e inclusiva.