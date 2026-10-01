Tetto per gli studenti stranieri a scuola, Mattarella firma. Conseguenze e contraddizioni

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Tetto per gli studenti stranieri a scuola, firmato ieri sera il decreto dal presidente Mattarella. Ora ci sono 60 giorni per la conversione in legge.
Una misura fortemente criticata dagli stessi istituti scolastici, dai sindacati e dalle opposizioni, per lo strumento utilizzato, quello del decreto urgente; per la misura prevista che rischia di indebolire i percorsi di inclusione e che non affronterebbe il tema dell’apprendimento dell’italiano con i dovuto strumenti ovvero risorse e finanziamenti per potenziare organico e percorsi già in essere all’interno delle scuole.
Perché il tetto voluto dal Governo non è necessario e non è più efficace di interventi didattici adeguatamente finanziati? E perché viene introdotto attraverso la decretazione d’urgenza? Domande che riguardano la qualità della legge e il diritto dei bambini a imparare a cui cerchiamo di rispondere anche attraverso le buone storiche pratiche sul territorio dei Centri di alfabetizzazione di Firenze (fruiti da circa 1200 alunni/e)
In studio l’avvocata Isetta Barsanti Mauceri, legale della FLC Cgil sia nazionale che Toscana e in collegamento l’assessora comunale Benedetta Albanese con delega all’Educazione