Presentata la nuova stagione della Città del Teatro di Cascina. La stagione – intitolata “Un teatro per tutti” – si inaugura giovedì 12 novembre, con Ambra Angiolini ed uno spettacolo tratta da un testo di Stefano Benni. E poi Iaia Forte, Cristiana Capotondi, Marco Paolini, Rocco Papaleo, Emma Dante. Un cartellone costruito attorno alla parola “incontro”, come ci ha raccontato Francesco Cortoni, direttore artistico della Città del Teatro di Cascina.
La stagione 2026-2027 della Città del Teatro di Cascina
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