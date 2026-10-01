www.controradio.it Stadio Franchi: Ieri posta la prima lastra metallica di copertura della curva Fiesole Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="fMSRFTRQb2"><a href="https://www.controradio.it/podcast/stadio-franchi-ieri-posta-la-prima-lastra-metallica-di-copertura-della-curva-fiesole/">Stadio Franchi: Ieri posta la prima lastra metallica di copertura della curva Fiesole</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/stadio-franchi-ieri-posta-la-prima-lastra-metallica-di-copertura-della-curva-fiesole/embed/#?secret=fMSRFTRQb2" width="500" height="350" title="“Stadio Franchi: Ieri posta la prima lastra metallica di copertura della curva Fiesole” — www.controradio.it" data-secret="fMSRFTRQb2" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

I lavori per la ristrutturazione del Franchi. Ieri è stata posta la prima lastra metallica di copertura della curva Fiesole. Intanto la FGIC ha inserito ufficialmente lo stadio nelle candidature per euro 32.

Ci vorrà ancora una trentina di giorni, dunque un mese di ritardo sul crono programma, per vedere la curva Fiesole coperta nella sua interezza. Poi un altro tot per le rifiniture del tetto in metallo che potrà ospitare anche pannelli solari, per quanto non nel numero che si era originariamente previsto. Difficoltà tecniche, imprevisti di cantiere che ogni realizzazione pratica pone. La buona notizia è che i lavori avanzano. L’altra buona notizia riguarda il fatto che il 12 ottobre dovrebbe pervenire la decisione sul project financing promosso dalla ACF Fiorentina; poi se tutto ok si passerà all’iter previsto dalla legge. Infine, la terza buona notizia è che la FIGC ha inviato all’UEFA la lista degli 11 stadi candidati ad ospitare per Italia le partite di Euro 32 e il Franchi c’è, sia pur in agguerrita concorrenza, per rimanere nel novero dei 5 che verranno scelti. A breve verrà montata anche l’antenna di Maratona. Fin quei le buone notizie. Il resto sono incognite. Verrà rispettato il corono programma che prevede la fine della prima fase nel maggio 27? Che soluzione si adotterà per la colorazione dei gradoni di Maratona per soddisfare i vincoli della sovrintendenza? . Ci saranno altri imprevisti tali da ritardare ulteriormente i lavori? Di certo c’è che per un mese il Franchi non ospiterà match grazie anche alla sosta delle nazionali. Quindi si prevede un’accelerazione. A partire dallo smontaggio dei pilastri provvisori della Fiesole messi in fase lavori e che tanto avevano allarmato i tifosi sui social.