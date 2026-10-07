Pioggia e temporali, codice giallo in Toscana

Continuano in Toscana gli effetti dell’aumento di instabilità per la presenza di un nucleo di area fredda in quota.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che interesserà nella giornata di mercoledì 7 ottobre, dalle 16 fino alla mezzanotte, il nord-ovest della Toscana, fino al bacino del Reno, e la fascia costiera dall’area apuo-versiliese fino a Piombino.

Il peggioramento atteso dal tardo pomeriggio di oggi, sottolinea inoltre la Sala operativa, “presenta una marcata incertezza spazio-temporale e saranno fondamentali gli aggiornamenti attesi nella giornata, che potrebbero determinare una rivalutazione peggiorativa degli scenari di criticità”.