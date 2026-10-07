Controradio Streaming
Mer 7 Ott 2026
Controradio Streaming
ToscanaAmbientePioggia e temporali, codice giallo in Toscana
ToscanaAmbienteCronaca

Pioggia e temporali, codice giallo in Toscana

By Redazione
allerta
Foto Controradio

Continuano in Toscana gli effetti dell’aumento di instabilità per la presenza di un nucleo di area fredda in quota.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che interesserà nella giornata di mercoledì 7 ottobre, dalle 16 fino alla mezzanotte, il nord-ovest della Toscana, fino al bacino del Reno, e la fascia costiera dall’area apuo-versiliese fino a Piombino.
Il peggioramento atteso dal tardo pomeriggio di oggi, sottolinea inoltre la Sala operativa, “presenta una marcata incertezza spazio-temporale e saranno fondamentali gli aggiornamenti attesi nella giornata, che potrebbero determinare una rivalutazione peggiorativa degli scenari di criticità”.

Articolo precedente
Striscione strappato alla scuola Vittorio Veneto, il 12 ottobre nel pomeriggio lezioni in piazza

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32411Cronaca19687Politica4420Cultura & Spettacolo3884Diritti2745Sanità2597

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI