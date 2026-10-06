Prato: Questura sotto sfratto, ha 60 giorni per trasferirsi da via Migliore di Cino

La Questura di Prato è stata sfrattata: ha sessanta giorni per lasciare la sede di via Migliore di Cino, di fronte al Centro Pecci. Lo ha stabilito il Tar della Toscana, accogliendo il ricorso della società proprietaria dell’immobile. È una vicenda che va avanti dal 2020. E questa volta, se il Ministero non eseguirà lo sfratto, interverrà un commissario.
PRATO Per la Questura, questa volta, il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato: sessanta giorni. È il tempo concesso dal Tar della Toscana al Ministero dell’Interno per liberare l’immobile che ospita la sede della polizia di Prato. La vicenda, che sembra avere dell’incredibile, è giunta al suo atto finale: è stata una sentenza a sancirlo, accogliendo il ricorso di Pratoinveste, la società proprietaria dell’edificio riconducibile ad una famiglia pratese.
Tutto è cominciato nel 2020. Il ministero dell?Interno aveva proposto alla proprietà di rinegoziare il contratto, con un canone più basso. Pratoinveste rifiutò. Nel 2021 è arrivata dunque la disdetta. E nel settembre 2022 il contratto è terminato.
Ma la Questura resta nell’immobile. Nel giugno del 2023 il Tribunale di Prato convalida lo sfratto e stabilisce che l’edificio debba essere liberato entro il 31 dicembre. Il Ministero non si oppone. La decisione diventa definitiva. Eppure non viene eseguita. Tra il febbraio 2024 e il novembre 2025 l’ufficiale giudiziario entra in via Migliore di Cino per ben otto volte. Tutti tentativi a vuoto.
Ora arriva il Tar: il Ministero dovrà eseguire lo sfratto entro sessanta giorni. Se non lo farà, scatterà un commissario ad acta, che avrà altri 120 giorni per portare a termine l’operazione. Il problema, adesso, è trovare una nuova sede. La Prefettura ha già fatto diverse ricerche di mercato, senza risultato. E la Questura non è la sola ad essere sulla graticola della crisi per così dire abitativa degi uomini e delle donne in divisa. Anche i vigili del fuoco di Prato, nella sede di via Paronese, sono alle prese con uno sfratto.