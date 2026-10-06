www.controradio.it Prato: Questura sotto sfratto, ha 60 giorni per trasferirsi da via Migliore di Cino Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="DIEzeMYbFv"><a href="https://www.controradio.it/prato-questura-sotto-sfratto-ha-60-giorni-per-trasferirsi-da-via-migliore-di-cino/">Prato: Questura sotto sfratto, ha 60 giorni per trasferirsi da via Migliore di Cino</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/prato-questura-sotto-sfratto-ha-60-giorni-per-trasferirsi-da-via-migliore-di-cino/embed/#?secret=DIEzeMYbFv" width="500" height="350" title="“Prato: Questura sotto sfratto, ha 60 giorni per trasferirsi da via Migliore di Cino” — www.controradio.it" data-secret="DIEzeMYbFv" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La Questura di Prato è stata sfrattata: ha sessanta giorni per lasciare la sede di via Migliore di Cino, di fronte al Centro Pecci. Lo ha stabilito il Tar della Toscana, accogliendo il ricorso della società proprietaria dell’immobile. È una vicenda che va avanti dal 2020. E questa volta, se il Ministero non eseguirà lo sfratto, interverrà un commissario.

PRATO Per la Questura, questa volta, il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato: sessanta giorni. È il tempo concesso dal Tar della Toscana al Ministero dell’Interno per liberare l’immobile che ospita la sede della polizia di Prato. La vicenda, che sembra avere dell’incredibile, è giunta al suo atto finale: è stata una sentenza a sancirlo, accogliendo il ricorso di Pratoinveste, la società proprietaria dell’edificio riconducibile ad una famiglia pratese.

Tutto è cominciato nel 2020. Il ministero dell?Interno aveva proposto alla proprietà di rinegoziare il contratto, con un canone più basso. Pratoinveste rifiutò. Nel 2021 è arrivata dunque la disdetta. E nel settembre 2022 il contratto è terminato.

Ma la Questura resta nell’immobile. Nel giugno del 2023 il Tribunale di Prato convalida lo sfratto e stabilisce che l’edificio debba essere liberato entro il 31 dicembre. Il Ministero non si oppone. La decisione diventa definitiva. Eppure non viene eseguita. Tra il febbraio 2024 e il novembre 2025 l’ufficiale giudiziario entra in via Migliore di Cino per ben otto volte. Tutti tentativi a vuoto.

Ora arriva il Tar: il Ministero dovrà eseguire lo sfratto entro sessanta giorni. Se non lo farà, scatterà un commissario ad acta, che avrà altri 120 giorni per portare a termine l’operazione. Il problema, adesso, è trovare una nuova sede. La Prefettura ha già fatto diverse ricerche di mercato, senza risultato. E la Questura non è la sola ad essere sulla graticola della crisi per così dire abitativa degi uomini e delle donne in divisa. Anche i vigili del fuoco di Prato, nella sede di via Paronese, sono alle prese con uno sfratto.