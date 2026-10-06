Sciopero a distribuzione Euroingro di Prato

Sciopero tutta la giornata oggi al centro di distribuzione Euroingro di Prato, in protesta contro una plateale operazione “apri e chiudi”. La mobilitazione ha raccolto l’adesione dei lavoratori di cinque differenti aziende che operano all’interno dell’Euroingro.

Lo ha detto il sindacato Sudd Cobas stamani in una conferenza stampa a Prato, in via Gora del Pero, dove ha riportato il caso dell’azienda Devita Imp-Exp che l’1 giugno ha consegnato ad un lavoratore iscritto al sindacato la lettera di licenziamento per “cessazione di attività” dal 30 giugno.

“Dal giorno successivo a quello che doveva essere l’ultimo dell’attività, il negozio in questione non ha mai smesso un giorno di lavorare esattamente come faceva prima – ha spiegato Sudd Cobas – L’unica differenza è esclusivamente sulla carta: la ragione sociale ‘Devita Imp-Exp’ non esiste più ed è diventata ‘2H’. Nella realtà si è nella stessa sede, si lavora le stesse commesse, ed è presente lo stesso titolare di fatto che gestisce l’attività, organizza il lavoro e incassa i profitti”.

“Lo stesso soggetto – titolare di fatto dell’azienda -“, lo segnala Sudd Cobas, “è stato in prima fila sia all’aggressione ai picchetti davanti alla stessa Euroingro nel novembre 2025 sia a quella di questa estate davanti alla Acca srl a Seano”.

La primavera scorsa, è stato ricordato, una mobilitazione sindacale aveva ottenuto il reintegro di un operaio licenziato di fatto solo perché iscritto al sindacato. “Il loro tentativo è chiaro: liberarsi di chi ha ottenuto i propri diritti e tornare a lavorare con nuovi schiavi da sfruttare – commenta Sudd Cobas – Euroingro deve prendere una posizione chiara rispetto a queste operazioni e deve dare garanzie agli operai che a oggi lavorano dentro il centro di distribuzione. Euroingro non può essere un luogo dove i diritti di chi lavora vengono sistematicamente calpestati”.