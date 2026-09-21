Vertenza Acca, Sudd Cobas ‘respinto ricorso procura, sgombero fu illegittimo’ 

Lo sgombero dello scorso 3 luglio del magazzino Acca a Seano (Prato) “non fu solo un fatto vergognoso ma anche illegittimo dal punto di vista del diritto”. A dirlo sono i Sudd Cobas, che hanno assistito i lavoratori nella lunga vertenza riguardante l’azienda di logistica chiusa a fine agosto con il ritiro dei licenziamenti annunciati. Il sindacato di base commenta la decisione del tribunale di Prato che ha respinto l’appello presentato dalla procura contro la decisione del gip di non convalidare il decreto urgente di sequestro preventivo che aveva portato allo sgombero dei lavoratori davanti al magazzino. Una vicenda che si è conclusa con una vittoria dei lavoratori che hanno ottenuto “contratti e diritti che volevano essere cancellati con un colpo di spugna”, grazie a “70 giorni di sciopero e picchetti”.