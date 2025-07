Tramvia Firenze, 22,7 milioni di passeggeri a metà 2025

Nonostante il calo fisiologico degli utenti per la chiusura delle scuole e la riduzione degli spostamenti, a giugno i passeggeri della tramvia di Firenze hanno superato i 3,7 milioni, di cui poco meno di 2,18 milioni per la T1 e quasi 1,55 milioni per la T2. Secondo quanto rende noto il Comune, il primo semestre 2025 si chiude con 22,7 milioni di passeggeri, superando quanto previsto dal Piano economico e finanziario.

“Questi dati confermano che la tramvia piace e funziona – afferma in una nota l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio -. Già con le linee attive a fine anno possiamo arrivare a 45 milioni di passeggeri con un importante contributo della Vacs, molto apprezzata e utilizzata per raggiungere il centro”. La linea T2 ha infatti avuto un sensibile incremento di passeggeri dopo l’entrata in servizio della Vacs (variante alternativa al centro storico) tra Fortezza e San Marco: a gennaio i passeggeri sono stati 986.692 mentre nei mesi successivi il numero si è mantenuto sempre sopra 1,3 milioni, con un picco di 1,7 milioni nel mese di maggio