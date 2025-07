Ex caserma Lupi di Toscana, prosegue prima fase demolizioni

Demolita oggi la torre con serbatoio pensile all’interno dell’ex caserma Gonzaga, a Firenze. L’abbattimento è stato effettuato utilizzando microcariche esplosive, si spiega in una nota, che hanno innescato il collasso della torre e la caduta controllata del serbatoio, collocato a un’altezza di 35 metri.

I passaggi successivi sono la bonifica, il completamento a terra della demolizione della torre e, a ultimazione delle lavorazioni, la selezione del materiale per il conferimento del materiale in discarica. Sul posto la sindaca Sara Funaro, l’assessora all’urbanistica Caterina Biti, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni oltre ai tecnici del Comune e delle ditte impegnate nelle operazioni. L’intervento odierno rientra nella prima fase delle opere di demolizione riguardanti l’area dove sorgerà lo studentato. Nelle scorse settimane sono già iniziate le demolizioni degli edifici che un tempo ospitavano camerate e locali tecnici e oggi è stata la volta della torre idrica, per una volumetria complessiva di 21.000 metri cubi.

“Questa mattina è stato compiuto un importante passo avanti per il futuro dell’ex caserma Lupi di Toscana con la demolizione del serbatoio pensile, simbolo che da decenni segnava lo skyline del quartiere e che oggi lascia spazio a una nuova vita – commenta Funaro -. Un intervento complesso e molto atteso, che segna concretamente l’avvio della trasformazione di una nuova parte di città in cui daremo tante risposte abitative con il social housing e lo studentato e dove vogliamo realizzare alloggi popolari ed edilizia sociale, ma dove ci saranno anche spazi verdi e nuovi servizi. Una rigenerazione urbana che punta sulla qualità dell’abitare, sull’inclusione e sulla vivibilità del quartiere. Grazie a tutti coloro che sono impegnati in questo importante progetto per la città”.

Per Biti “con l’abbattimento del serbatoio di oggi si dà un segnale davvero visibile del lavoro ormai iniziato da settimane di abbattimento delle strutture della ex caserma. Quella struttura infatti è stata per decenni è un vero e proprio riferimento nel quartiere e la sua demolizione segna visibilmente l’inizio della nascita di un nuovo pezzo di città”.