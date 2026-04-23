Funaro, ‘sulla maxi antenna chiedo io alla soprintendente se sta scherzando’

“La soprintendente si domanda se si tratti di uno scherzo. La domanda, a questo punto, la pongo io: le chiedo se stia scherzando lei” lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro in merito alle polemiche sull’antenna di telefonia che deturperebbe lo skyline di Firenze.

“Come la soprintendente sa benissimo, le richieste, oltre ad arrivare ad Arpat e alla commissione paesaggistica, seguono un iter ben definito dalle norme. Norme che la stessa soprintendente conosce bene, anche in virtù dell’ente che rappresenta. È infatti necessario attendere 60 giorni per l’espressione del parere della soprintendenza; trascorso questo tempo, vale il principio del silenzio-assenso”. Lo afferma la sindaca di Firenze Sara Funaro in merito a quanto dichiarato dalla soprintendente Antonella Ranaldi sull’antenna posizionata sul tetto di un edificio in viale Belfiore che ha fatto scoppiare una nuova polemica sul panorama cittadino.

In una nota Funaro osserva che “il silenzio-assenso non significa che la soprintendenza non si sia espressa, ma che nel tempo assegnato non ha ritenuto di esprimere un diverso parere rispetto a quello sottoposto al suo esame insieme al progetto. Quando si rappresentano istituzioni così importanti e strategiche, a maggior ragione in una città come Firenze, non si rappresenta sé stessi, ma bisogna assumersi la responsabilità dell’ente che si rappresenta. La prima attenzione che la nostra città merita è quella di avere rappresentanti istituzionali attenti, che governano i processi, prendono decisioni chiare e se ne assumono la responsabilità. E questo vale per la situazione contingente come per tutte le altre situazioni”.