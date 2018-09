Tramvia: da 40 a 61mila passeggeri in 2 mesi

Lo ha dichiarato il sindaco Dario Nardella. Sulla nuova linea Nardella ha ricordato che “dopo il blocco per la crisi di una delle ditte appaltatrici, i lavori sono ripartiti”.

“Le Tramvie per noi sono il progetto più difficile ma forse proprio per questo il più apprezzato dai fiorentini. La tramvia non è una conquista di Dario Nardella ma dei fiorentini”. Lo ha detto il sindaco di Firenze chiudendo questa sera la festa dell’Unità al parco delle Cascine. “Lunedì 16 luglio abbiamo inaugurato la linea Leonardo: in 2 mesi da una media di 40mila passeggeri al giorno siamo passati a 61mila, nel periodo estivo” ha aggiunto.

E sulla nuova linea Nardella ha ricordato che “dopo il blocco per la crisi di una delle ditte appaltatrici, i lavori sono ripartiti. Entro pochi giorni potremo fare il primo viaggio tecnico: le ditte hanno firmato l’impegno per finire entro la fine dell’anno, mentre stiamo anche terminando il primo lotto del parcheggio scambiatore a Peretola”, ha concluso il sindaco.