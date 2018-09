Dal 20 settembre al 7 ottobre 2018, ore 21 Sala del Buonumore Pietro Grossi Conservatorio Cherubini di Firenze (ingresso 5 euro). La rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Firenze interamente dedicata ai giovani musicisti

La Stagione Concertistica 2018/19 degli Amici della Musica Firenze dal 20 settembre fino al 7 ottobre ospita in anteprima di stagione “fff Fortissimissimo Firenze Festival”, rassegna dedicata a solisti e formazioni giovani presentati nella Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze. Un progetto artistico firmato da Andrea Lucchesini, che vuole esprimere la vitalità e l’eterogeneità della classica declinata al futuro. I musicisti che si esibiranno sono: Francesco Granata, Filippo Gorini, Lavinia Bertulli, Andrea Zanon e Manuel Cini, Gennaro Cardaropoli e Alberto Ferro, Trio Quodlibet, Luca Buratto, Silvia Frigato, Francesco Stefanelli e Nicola Pantani, Quartetto Daidalos.

<<Il successo della prima edizione di fff Fortissimissimo Firenze Festival ci ha confermato che è possibile costruire percorsi d’ascolto mettendo al centro i nuovi interpreti italiani: con grande entusiasmo accolgo perciò l’invito degli Amici della Musica ad impaginare questa seconda serie, che segue le linee già tracciate e si amplia ulteriormente, portando la musica negli spazi della Città Metropolitana grazie alla collaborazione con il Conservatorio Cherubini di Firenze e la Scuola di Musica di Fiesole.

I giovani musicisti “irrompono” di nuovo sulla scena fiorentina, occupando il preludio alla sontuosa stagione concertistica degli Amici, ed il colore della loro presenza è ancora fff: dal 20 settembre al 7 ottobre, quasi ogni sera saranno protagonisti di intense escursioni musicali presso la Sala del Buonumore, grazie alla gentile ospitalità offerta dal Conservatorio, che partecipa anche quest’anno attivamente al ciclo.

Per i programmi dei dieci concerti si è lasciata piena libertà di impaginazione agli interpreti, mantenendo soltanto la richiesta di inserirvi un brano novecentesco o contemporaneo. Nell’intento di promuovere un fecondo contatto tra autori ed esecutori si è rinnovato l’invito a venire a Firenze ad un giovane compositore, che preparerà due suoi lavori con i protagonisti di fff: quest’anno sarà con noi Pasquale Corrado, già allievo di Ivan Fedele all’Accademia di S. Cecilia e tra i nuovi autori più apprezzati. Fortissimissimo è un festival di giovani e per i giovani, per questo si avvale della presenza di due classi delle scuole superiori, coinvolte attraverso la formula dell’alternanza scuola-lavoro. Gli studenti saranno presenti alle prove – per produrre reportage dell’evento, attraverso foto del backstage, interviste agli artisti e brevi filmati caricati sui social network collegati alla rassegna – ma non solo. Dialogheranno sui programmi della rassegna e, più in generale, sul repertorio classico e contemporaneo attraverso ascolti e lezioni autogestite. Ascolteranno tutti i concerti serali e costituiranno una sorta di “giuria” chiamata a esprimere il proprio gradimento riguardo a ognuno dei concerti ascoltati (programma musicale proposto e interpretazione). I giudizi e i commenti dei giovani giurati saranno un’utile indicazione per gli organizzatori circa le preferenze musicali e le modalità di ascolto delle nuove generazioni. La giuria di quest’anno è formata da due classi del Liceo Classico Galileo e del Liceo Musicale Dante di Firenze.