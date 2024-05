Un cast eccezionale per una serata di musica e solidarietà al Teatro Cartiere Carrara di Firenzea sostegno di Cure2Children e Pane Quotidiano Firenze. Alessandro Canino, Antonio Aiazzi, Finaz, Gianni Maroccolo, /handlogic, Lorenzo Baglioni, Marco Parente, Parione 6, Peppe Voltarelli, Piero Pelù, Simona Bencini, Underdog, Lazzaro e molti altri. “Firenze… Canta Firenze!” lunedì 13 maggio dalle 20.30

Alessandro Canino, Antonio Aiazzi, Dolcenera, Finaz, Gianni Maroccolo, /handlogic, Insieme, Lorenzo Andreaggi, Lorenzo Baglioni, Marco Parente, Parione 6, Peppe Voltarelli, Piero Pelù, Simona Bencini, Underdog, Lazzaro, Manitoba saranno lunedì 13 maggio sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall) per “Firenze… Canta Firenze!”, l’evento benefico organizzato da Rotary Club Firenze Brunelleschi in collaborazione con Arte Residente e Teatro Cartiere Carrara.

La serata, affidata alla conduzione dell’attrice Daniela Morozzi, vedrà la partecipazione di alcuni dei principali musicisti fiorentini, d’anagrafe o d’adozione, unica eccezione Yuri Lazaro, cantautore pistoiese vincitore del premio Fse/Giovanisì all’ultima edizione del Rock Contest di Controradio.

Sarà l’occasione per ritrovare Piero Pelù, a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “Maledetto cuore”. Ancora rock, in tutte le sue sfumature, con Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi, Lorenzo Andreaggi e Parione 6. Musica d’autore insieme a Peppe Voltarelli e Marco Parente. Tra pop ed elettronica il sound dei Manitoba e degli /handlogic. E poi, il “chitarrista virtuoso” e cofondatore della Bandabardò Finaz, Dolcenera in versione piano solo, il pop “matematico” di Lorenzo Baglioni e quello melodico di Alessandro Canino. L’inconfondibile voce funk di Simona Bencini dei Dirotta su Cuba e il jazz rock degli storici Insieme. Non mancano gli Underdog, giovane band del Liceo Artistico Alberti Dante. Grazie a una borsa di studio del Rotary Club Firenze Brunelleschi, gli studenti del Liceo Artistico Alberti Dante, attraverso un concorso interno, hanno curato anche la comunicazione grafica dell’evento.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto a Cure2Children e Pane Quotidiano Firenze. Cure2Children offre le cure necessarie ai bambini affetti da patologie oncologiche, direttamente nel loro Paese, garantendo gli standard globali internazionali. Il contributo di C2C non è rivolto alle grandi emergenze umanitarie ma piuttosto a quelle quotidiane di famiglie con figli affetti da patologie gravi.

Fondata nel 1898, l’associazione Pane Quotidiano Firenze opera a favore dei meno fortunati, degli indigenti e dei bisognosi distribuendo cibo ed altri aiuti.

I biglietti – posti numerati da 27,50 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili online sul sito sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Info tel. 055.6504112 www.teatrocartierecarrara.it.