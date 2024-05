Hil List! diventa un podcast.

Hit List! la nuova trasmissione dedicata alle novità discografiche e ai dischi “caldi” della programmazione musicale di Controradio diventa anche un podcast per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite e le nuove tendenze musicali.

Hit List! ci porta, tutte le settimane, a spasso fra le novità è i dischi caldi in programmazione sulle nostre frequenze, una selezione a cura della redazione musicale di Controradio e condotta da Giustina Terenzi. La trasmissione va in onda tutti i sabati alle 20:00 e le domeniche alle 10:35. Troverete però anche tutte le puntate in podcast sulla pagina dedicata.

Per la puntata di questa settimana abbiamo ascoltato: Rat Boy, Mandy, Kula Shaker, Justice & Tame Impala, St. Vincent, Tre allegri ragazzi morti, Los Bitchos, The Black Keys, Pearl Jam, Fontaines D.C., The Libertines, Aaron Frazer, Altin Gün, Magick Brother & Mystic Sister, Ringo Starr.