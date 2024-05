Il duo londinese Bob Vylan si aggiunge al cast di Firenze Rocks!

Firenze Rocks annuncia un nuovo nome che si aggiunge alla line up dell’edizione 2024, i Bob Vylan che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze giovedì 13 giugno, prima degli Avenged Sevenfold, headliner della giornata.

Firenze Rocks porta sul palco della Visarno Arena i Bob Vylan, band dal suono unico e in continua evoluzione, che attraversa stili e generi, abbandonando il concetto di “canzone tradizionale” e abbracciando nuove dimensioni sonore, nel tentativo di creare un ponte e fondere insieme generi e sottoculture. È proprio questa unicità che li ha portati ad essere amati dal pubblico rock, rap, punk, dance e alternative. Il 5 aprile è uscito il loro nuovo disco “Humble As The Sun”. I Bob Vylan sono partiti per il loro primo tour da headliner nel 2021 e, nell’ultimo periodo, hanno fatto il tutto esaurito in tutto il Regno Unito (compreso il tutto esaurito all’Electric Ballroom di Londra, nel dicembre 2022), hanno partecipato a innumerevoli festival tra cui Glastonbury, Reading e Leeds, Pukkelpop (Belgio) e Riot Fest (Stati Uniti) e sono stati in tour con artisti del calibro di Amyl & The Sniffers e Biffy Clyro.

Gli headliner della giornata di giovedì 13 giugno saranno gli Avenged Sevenfold. Un attesissimo ritorno dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena, per trasmettere nuovamente ai propri fan l’energia e la potenza sonora che li rappresenta. La data a Firenze Rocks sarà l’unica tappa nel nostro Paese.

Gli Avenged Sevenfold hanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l’uscita del loro ottavo album in studio “Life Is But a Dream…”, pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell’arco di quattro anni, è stato ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus.

I biglietti per le giornate di giovedì 13 giugno e sabato 15 giugno sono disponibili su www.firenzerocks.it/tickets e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.