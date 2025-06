Grace Jones costretta a rinunciare a La Prima Estate

A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno a Lido di Camaiore. La serata si terrà regolarmente e sarà a ingresso gratuito

A causa di un infortunio all’anca subito ieri la cantante Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de La Prima Estate prevista per sabato 28 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore. L’artista ha ricevuto indicazione medica di non intraprendere il viaggio verso l’Italia e di osservare un periodo di riposo assoluto. Tutti i biglietti acquistati per la data verranno rimborsati attraverso i canali ufficiali di vendita.

La serata del 28 giugno si terrà regolarmente e sarà a ingresso gratuito. Dalle ore 19 saliranno sul palco i Nicaragua, seguiti dal set dei Cam Sound System con Sara Mautone e dal DJ set di Tony Humphries (uno dei padri della musica house), che animerà il pubblico con due ore di musica per ballare sotto il cielo della Versilia.

Lucio Corsi è l’headliner di domenica 29 giugno: il cantautore che ha conquistato tutta l’Italia con la sua Volevo essere un duro, presenta dal vivo il nuovo album per un atteso ritorno a casa. In apertura Peter Cat Recording Co., la band di Nuova Delhi nota per la poliedrica fusione tra indie, bossa nova, jazz e psichedelia; e al Mago del Gelato, uno dei progetti più eclettici della scena milanese, capace di unire leggerezza e stile con il loro album d’esordio “Chi È Nicola Felpieri?”. Ad aprire i live La Gente e Rip.

Per la giornata di oggi, venerdì 27 giugno Moodymann e la serata Club Friday. Pseudonimo di Kenny Dixon Jr., è tra i nomi più amati, eclettici e innovativi dell’house music. La giornata è pensata e realizzata in collaborazione con il Kama Kama, uno dei locali e dei simboli più amati della Versilia, punto di riferimento pioneristico per la musica house ed elettronica degli anni ’90. Ecco allora in consolle anche Tom Trago, garanzia di creatività; e Mario Scalambrin, colonna portante dello storico locale di Camaiore con il suo sound esplosivo.

