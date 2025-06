Quarrata, Sudd Cobas, ‘aggressione a presidio sindacale’

Il sindacato Sudd Cobas segnala “un gravissimo episodio”, che sarebbe avvenuto ieri “davanti all’azienda di confezioni Li Bassi di Quarrata”, dove era in corso un presidio sindacale.

“Durante il presidio – si legge in una nota del sindacato – un uomo qualificatosi come il padre del titolare ha prima provato ad investire gli scioperanti per poi scendere dalla macchina e colpire al collo un lavoratore e tirare uno schiaffo a Francesca Ciuffi, sindacalista Sudd Cobas. Tutto è accaduto davanti ai carabinieri”.

“Questa la reazione dell’azienda – spiega ancora il sindacato – alla richiesta dei dipendenti della ditta di avere un contratto regolare e turni umani. Fino ad oggi hanno lavorato per dieci ore al giorno dal lunedì al sabato tra periodi di lavoro nero, finti part-time e finti apprendistati”.

Su quanto accaduto interviene anche il Movimento cinque stelle, che in una nota firmata da Irene Galletti, presidente del gruppo Toscana, dal deputato Andrea Quartini e dal coordinatore provinciale di Pistoia Simone Magnani, “condanna con fermezza l’aggressione”, aggiungendo che “episodi di violenza e intimidazione ai danni di lavoratori e sindacalisti, per di più alla presenza delle forze dell’ordine, sono inaccettabili in uno Stato di diritto”.

“Esprimiamo piena solidarietà – scrivono gli esponenti pentastellati – a chi stava pacificamente rivendicando condizioni di lavoro dignitose e contratti regolari. Le autorità competenti facciano immediata chiarezza su quanto accaduto e verifichino eventuali irregolarità all’interno dell’azienda. Il rispetto dei diritti dei lavoratori è un principio irrinunciabile. Ogni forma di sfruttamento e discriminazione va contrastata con determinazione”.