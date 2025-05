Domani proteste in 24 ditte, da confezioni a stirerie. Lo annuncia il sindacato di base Sudd Cobas. L’iniziativa “nei laboratori dello sfruttamento e del lavoro nero”.

Al via domani “gli Strike Days, un’ondata di scioperi 8×5 nel distretto tessile e abbigliamento” pratese, “nei laboratori dello sfruttamento e del lavoro nero”. Lo annuncia il sindacato di base Sudd Cobas.

Per Sudd Cobas, “le vittorie degli scioperi di questa primavera hanno incoraggiato moltissimi lavoratori del distretto alla sindacalizzazione” e “continua la sfida di ‘sindacalizzare l’insindacalizzabile’. Gli scioperi ed i picchetti si svolgeranno anche stavolta in confezioni, stirerie, stamperie, ovvero nelle aziende più invisibili che lavorano conto terzi nelle filiere del pronto-moda (fast fashion)”.

L’iniziativa sta dentro la campagna Primavera8x5 che ha già portato al raggiungimento di 15 accordi sindacali in altrettante aziende del distretto tessile-abbigliamento pratese – aggiunge in una nota il sindacato -. Fino ad ora la campagna è andata avanti con una staffetta di scioperi e picchetti. Da venerdì 30 la campagna proseguirà per ‘ondate’: si partirà venerdì con i presidi permanenti montanti davanti ai cancelli di 10 fabbriche”.

“E’ in questi capannoni, dove spesso lavorano meno di 15 lavoratori, che il lavoro nero è la norma – prosegue il sindacato -. Si tratta di piccole aziende, che non corrispondono a ‘piccoli imprenditori’. I pronto moda, infatti, scompongono volutamente il ciclo produttivo in una giungla di aziende terziste, ad ognuna delle quali è affidata una singola fase della lavorazione del capo di abbigliamento, che nella maggioranza dei casi sono sotto il loro diretto controllo. Dietro le tante partite Iva e gli altrettanti prestanome si nascondono gli stessi padroni”.

Sudd Cobas annuncia che “dal 30 maggio al 15 giugno abbiamo proclamato un pacchetto 8 ore di sciopero in tutte le aziende del comparo tessile, abbigliamento e moda. Questo vuol dire che a sostegno dei lavoratori che entreranno in sciopero ad oltranza per un contratto ‘8×5’, ci sarà una staffetta di scioperi solidali nelle fabbriche dove grazie agli scioperi di questi anni si lavora già otto ore per cinque giorni. Per la sola giornata di domani è proclamato lo sciopero dell’intero turno in 24 aziende del distretto. La mobilitazione proseguirà nelle giornate di sabato, domenica e lunedì con il sostegno ai picchetti nelle fabbriche in cui la produzione non si ferma neanche per le festività nazionali”.