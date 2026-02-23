Controradio Streaming
Tramvia, ass.Giorgio 'fiorentini in auto per 12 secondi in più al giorno a causa dei cantieri'
ToscanaCronacaTrasportiUrbanistica

Tramvia, ass.Giorgio ‘fiorentini in auto per 12 secondi in più al giorno a causa dei cantieri’

By Domenico Guarino
E’ quanto ha detto l’assessore alla viabilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, in risposta a un question time del capogruppo della Lega Guglielmo Mossuto sull'”incubo traffico” in città, nella quale chiedeva, tra l’altro, notizie sul “super consulente manager al traffico”.

“Stando alle variazioni di tempo passato in auto tra il 2024 e il 2025, chiediamo in media 12 secondi al giorno in più” nel traffico cittadino “ai fiorentini per realizzare la linea 3.2.1 della tramvia. E glieli chiediamo convinti che questo sia il modo migliore per risolvere il problema”. E’ quanto ha detto l’assessore alla viabilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, in risposta a un question time del capogruppo della Lega Guglielmo Mossuto sull'”incubo traffico” in città, nella quale chiedeva, tra l’altro, notizie sul “super consulente manager al traffico”.

A questo proposito, ha spiegato Giorgio, “noi abbiamo chiamato il professore Stefano Ciurnelli che ci sta dando una mano e presenterà nelle prossime settimane il quadro conoscitivo sulla nostra città, non il mago Otelma”. “Oggi abbiamo quasi 300mila macchine che quotidianamente si muovono nella nostra città perché – ha ribadito – ancora non esiste e non è capillare un sistema alternativo, efficiente rapido ed economico”, come la tramvia.

“Si merita una medaglia”, ha replicato Mossuto, che successivamente ne ha realmente consegnata una all’assessore. Il capogruppo del Carroccio ha poi ironizzato, “non abbiamo bisogno del mago Otelma, abbiamo il mago Giorgio. Anche se lei”, le parole rivolte all’assessore, “ha avuto bisogno del maestro di sostegno”, con riferimento allo stesso Ciurnelli. “Perdiamo soltanto 12′ secondi? – ha poi concluso -. Secondo me lei non abita a Firenze, ma su Marte”

