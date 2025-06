www.controradio.it L'assessore Giorgio a Controradio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:24:15 Share Share Link Embed

L’assessore Mobilità e Viabilità, Tramvia, Transizione ecologica, Sicurezza urbana e Polizia municipale Andrea Giorgio in diretta sulle principali azioni e strategie del Comune di Firenze.

Tra i temi: bus turistici e fermata alle Cascine dal 1 luglio, bus tutta la notte (l’annuncio di Funaro), Biciplan e sconti Tpl per studenti (i tavoli aperti con Fiab e At), aggiornamenti sulle fasi dei lavori della tramvia, via Bolognese e le modifiche al 25 e al 40. Per la delega alla sicurezza, ‘Facciamo festa’ e come vivere gli spazi della città