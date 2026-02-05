Controradio Streaming
ToscanaCronacaTragedia familiare a Porcari: 4 morti per monossido di carbonio
Tragedia familiare a Porcari: 4 morti per monossido di carbonio

By Raffaele Palumbo
Vittime un uomo di 48 anni, la moglie di 43, un figlio di 22 e una figlia di 15; una quinta persona in codice rosso a Cisanello.

Una intera famiglia è stata stroncata dal monossido di carbonio nella loro abitazione in località Rughi: le vittime sono il padre di 48 anni, la madre di 43 anni, il figlio ventiduenne e la figlia quindicenne. Il dramma è emerso questa mattina quando i soccorsi sono intervenuti nella casa, allertati probabilmente da un malore segnalato. Una quinta persona presente nell’abitazione è stata trovata in gravi condizioni per intossicazione e trasportata d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Le cause sembrano legate a una fuoriuscita del gas letale, forse da un apparecchio di riscaldamento malfunzionante, come spesso accade in questi casi durante i mesi freddi. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, che hanno constatato il decesso delle quattro vittime. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica, con sopralluogo tecnico per verificare la sicurezza degli impianti. La comunità di Porcari è sotto shock per la perdita di un’intera famiglia, in un lutto che riaccende l’allarme sulla prevenzione delle intossicazioni domestiche da monossido. Le autorità raccomandano controlli periodici su stufe e caldaie per evitare altre tragedie.

