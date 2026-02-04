Vertenza L’Alba, Sudd Cobas ‘aperta fake company, presidio a oltranza’

Presidio a oltranza da stamani degli operai della stireria L’Alba dentro lo stabilimento Noa Group a Montemurlo (Prato), “una delle fake company aperte dai titolari L’Alba svuotando l’azienda principale e provando a liberarsi dei lavoratori coi diritti”.

Lo annuncia il sindacato Sudd Cobas. “Nelle ultime settimane la Noa Group ha riaperto e ripreso a lavorare alcune commesse – spiega in una nota il sindacato -. Si tratta dei vestiti Grey/ven, marchio americano la cui sfilata a New York era saltata grazie allo sciopero nella fake company del caporalato in via Lecce (dove il picchetto degli operai prosegue da cinque mesi), che vende vestiti a migliaia di euro e si è sempre rifiutato di sedere al tavolo di filiera. Ma dentro alla Noa Group oggi troviamo anche” vestiti di altri brand. Il sindacato chiede il pagamento immediato degli stipendi degli operai che li aspettano da sei mesi, la verifica dei requisiti necessari per svolgere attività di stireria a pochi metri da abitazioni civili, e sigilli all’azienda qualora non ne fosse in possesso, oltre a vecchi e nuovi brand oggi dentro la Noa Group seduti al Tavolo di filiera L’Alba”. “Le istituzioni devono prendere posizione e agire – prosegue Sudd Cobas -. Non si può accettare che i titolari de L’Alba tornino a fare profitti mentre gli operai, dopo aver preso i pugni in faccia da queste stesse persone, hanno quasi 7.000 euro a testa di stipendi arretrati, e continuano a subire continui rinvii, dormendo al freddo per proteggere i loro diritti e portare un briciolo di giustizia nelle filiere della moda”.