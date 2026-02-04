Controradio Streaming
Mer 4 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaUiltucs, 'Obi vuole palmari per controllo attività addetti, inaccettabile'
ToscanaCronaca

Uiltucs, ‘Obi vuole palmari per controllo attività addetti, inaccettabile’

By Raffaele Palumbo

“Nel confronto nazionale con Obi, l’azienda ha presentato una procedura che prevede l’utilizzo di palmari attraverso i quali viene richiesto ai lavoratori di rendicontare l’attività svolta con notifiche a intervalli regolari, ogni 30 minuti.

Il sistema verrebbe applicato per periodi di tre settimane, a rotazione, nei punti vendita sul territorio nazionale a partire dal mese di marzo. Secondo l’azienda, tale strumento rientrerebbe nell’ambito dell’organizzazione del lavoro”. Lo sottolinea la Uiltucs Toscana che “respinge con decisione, ritenendo la procedura assimilabile a un controllo a distanza, tipico di modelli organizzativi che comprimono diritti e libertà delle lavoratrici e dei lavoratori”.
Carlo Pino, segretario regionale Uiltucs Toscana, sottolinea in una nota che “queste non sono semplici verifiche organizzative, ma forme di controllo continuo. È il modello di aziende che non rispettano i diritti, non certo quello di un lavoro moderno e dignitoso”. Per il sindacato toscano, “il punto non è solo tecnico o contrattuale, ma culturale e politico: un sistema che impone una rendicontazione costante, ogni mezz’ora, incide direttamente sulla qualità del lavoro, sulla serenità delle persone e sul loro rapporto con l’attività svolta”. “Il lavoro non può essere trasformato in una catena di notifiche – prosegue Pino -. Questa deriva non la accettiamo. Difendere il lavoro significa difendere le persone, non adattarle a modelli che le trattano come numeri o robot. Su questo saremo fermi e coerenti”.

Articolo precedente
Coldiretti, in Toscana triplicati i casi di peste suina
Articolo successivo
Vertenza L’Alba, Sudd Cobas ‘aperta fake company, presidio a oltranza’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31226Cronaca18797Politica4210Cultura & Spettacolo3844Diritti2642Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI