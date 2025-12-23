“La festa non si vende”: Natale, Santo Stefano e Capodanno: Filcams Cgil e UilTucs proclamano sciopero nel commercio in Toscana.
/
RSS Feed
Share
Link
Embed
“Il tempo è la cosa più importante che abbiamo. Nessuno se lo può prendere. Rimanere aperti durante le festività natalizie e di fine anno è una scelta inaccettabile” deunciano i sindacat. “Da anni, in nome di presunte liberalizzazioni, si è superato ogni limite di decenza, svuotando di significato le festività civili e religiose e peggiorando le condizioni di lavoro, senza alcun reale beneficio né occupazionale né economico”. INTERVISTA CON MARCO CONFICCONI, Segretario UIltucs