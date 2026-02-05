Tamponamento tra tre mezzi pesanti in A1: muore camionista di 65 anni nel fiorentino

Incidente al km 300 tra Bagno a Ripoli e Firenze sud poco prima dell’1.30; traffico bloccato fino alle 6.30 per i soccorsi complessi dei vigili del fuoco.

Un tragico tamponamento tra tre mezzi pesanti si è verificato sulla A1 Milano-Napoli al chilometro 300, in direzione sud, nel comune di Bagno a Ripoli: un conducente di 65 anni è morto nonostante i tentativi di soccorso. L’incidente è avvenuto poco prima dell’1.30 di notte, con i pompieri del comando di Firenze (distaccamento Fi-Ovest) intervenuti sul posto con squadra, polisoccorso e autogru per operazioni rese complesse dalla posizione del rimorchio schiacciato contro la cabina. I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autogru per rimuovere le lamiere intrappolanti l’uomo al volante del mezzo centrale, ma il medico ha constatato il decesso sul luogo. Il traffico autostradale è rimasto completamente bloccato fino alle 6.30 per permettere la rimozione dei veicoli e le manovre di sicurezza. Presenti anche personale del 4° Tronco di Autostrade per l’Italia, polizia stradale e soccorsi sanitari del 118. Le cause dell’impatto sono in fase di accertamento, con ipotesi di guasto o improvvisa frenata. L’episodio sottolinea i rischi notturni sui tratti ad alto flusso come Firenze-Roma, dove la stanchezza e le condizioni stradali richiedono massima vigilanza da parte degli autisti di mezzi pesanti.