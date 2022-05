Tpl in Toscana: nasce linea che unisce Valdarno a Valdelsa, pensata per lavoratori

Tpl in Toscana: da lunedì 9 maggio, due corse al giorno, dal lunedì al venerdì, serviranno le aree industriali di San Casciano e Sambuca, passando per Figline e Tavernelle.

Una linea di trasporto pubblico a servizio del lavoro, che collegherà il Valdarno con la Valdelsa, destinata a tutti i lavoratori, in particolare quelli ex Bekeart poi riassunti in Laika. La partenza del nuovo servizio Tpl della Toscana è stata annunciata e spiegata da Valerio Fabiani consigliere del presidente Giani per le politiche del lavoro insieme all’assessore ai trasporti Stefano Baccelli e i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Uilm.

Sono stati anche modificati, già dal 2 maggio, gli orari delle corse nella tratta Poggibonsi San Casciano in modo da andare incontro alle esigenze dei lavoratori che entrano ed escono dallo stabilimento Laika.

“Oggi è un passaggio importante – sottolinea Fabiani-, il segno che il nostro impegno verso i lavoratori è continuo nel tempo e non si esaurisce nella gestione della vertenza in se, ma cerchiamo di occuparci di tutte le criticità connesse. Avevamo detto che avremmo previsto la copertura del trasporto a carico della Regione: nell’accordo che facemmo per i 60 lavoratori Bekaert poi riassunti in Laika c’era appunto la necessità di riorganizzare il trasporto pubblico per andare incontro alle esigenze degli operai che si devono spostare nelle tratte non coperte dal tpl, e così è stato. Nel frattempo – aggiunge – nulla è stato lasciato al caso, nell’attesa della riorganizzazione attiva da lunedì, avevamo avviato la sperimentazione dei voucher, una misura che ha avuto la sua prima applicazione proprio con gli ex Bekaert ricollocati da Laika”.

“Non possiamo che ringraziare le Istituzioni e l’assessorato ai trasporti – concludono le rappresentanze sindacali di Fim, Fiom e Uilm- per aver trovato insieme a noi soluzioni che daranno , ad un cospicuo numero di lavoratori e cittadini, l’opportunità di utilizzare il trasporto pubblico per recarsi nelle loro aziende in un territorio in via di sviluppo come la zona del Ponterotto a San Casciano Val di Pesa. E’ un’opportunità da cogliere anche in virtù della transizione ecologica che permetterà un minore flusso di automobili ed emissione di carburanti rendendo così più respirabile l’aria del nostro territorio. Continuerà il nostro impegno nel dare sempre maggior valore al lavoro di chi rappresentiamo e monitoreremo il TPL per ampliarlo ad altre tratte”.