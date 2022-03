Tpl in Toscana: dalla Regione arrivano 42 milioni per 133 nuovi bus

By

Con oltre 41.800.000 euro di investimenti per l’annualità 2022 prosegue il piano di rinnovo del parco degli autobus circolanti in Toscana.

Con una delibera approvata dalla Giunta regionale della Toscana, su proposta dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, prosegue, spiega una nota, “l’azione per migliorare la qualità dell’aria, l’affidabilità dei mezzi ed il comfort dei viaggiatori grazie all’abbattimento dell’età del parco mezzi e l’utilizzo di bus nuovi, con minori emissioni ed una qualità di servizio maggiore”: lo stanziamento che ha avuto l’ok della Giunta servirà al rinnovo di circa 130 mezzi.”

I fondi assegnati derivano da risorse ministeriali stanziate con i decreti 81/2020, 223/2020 e 315/2021. Di questi oltre 37 milioni andranno al gestore unico del lotto di trasporto pubblico regionale Autolinee Toscane spa, altri 750.038 euro alla Città metropolitana di Firenze, i restanti 3.300.000 euro saranno ripartiti tra i ‘lotti deboli’, con l’assegnazione di 160.000 euro ciascuno ai Comuni di Pieve S.Stefano, Badia Tedalda, Cavriglia, S.Giovanni Val D’Arno, Talla, Cortona, Terranova Bracciolini, Castel S.Niccolò, Subbiano, Loro Ciuffenna, Castelfiorentino, Fucecchio, Montaione, Montespertoli, Vinci, San Casciano in Val di Pesa, Firenzuola, Vicchio, all’Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve e 260.000 euro alla Provincia di Livorno.

“Il rinnovo del parco mezzi è uno dei punti di forze delle politiche regionali nell’ambito dei trasporti – spiega Baccelli -. La sfida della Toscana, sia in ambito ferroviario che in ambito di trasporto pubblico locale, è proprio quella di rendere sempre più ‘ecologici’ i mezzi che devono essere allo stesso tempo più giovani, più confortevoli, più affidabili. E soprattutto contribuire ad abbattere in maniera significativa le emissioni inquinanti, con effetti particolarmente apprezzabili nei grandi centri urbani”.